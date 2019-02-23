DURMUŞOĞLU, Kayseri Arabulucular Derneği tarafından Kayseri Adliyesinde düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı, Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği" panelinde yaptığı konuşmada, arabuluculuğun vatandaşın uyuşmazlığına çabuk çare bulması ve hukuki uyuşmazlığı temelinden ortadan kaldırması nedeniyle büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Arabuluculuğun 2014 yılı ocak ayında fiilen Türkiye'de yürürlüğe girdiğini belirten Durmuşoğlu, arabuluculuk eğitimlerinin zamanla yaygınlaştığını söyledi.

Arabuluculuğun önemini anlatan Durmuşoğlu, şunları dile getirdi:

"2018 itibariyle 350 bin dosyada yüzde 67 gibi bir başarı sağlandı. Bu başarıya anlaşma-anlaşamama diye bakmamak lazım. Buraya gelen işçimiz, işverenimiz helalleşti. Arabuluculuk, husumetleri sona erdirdi. Bu insanlar tekrar bir araya geldi. İşveren, işçinin oğlunu, kızını bir başka işe aldı. O hukuki ihtilaf tamamıyla barışçıl bir şekilde neticelendi. O ilişkilerin de devamı sağlandı."

Durmuşoğlu, ahiliğin önemine de değinerek, uzlaşma kültürünün Türkiye'nin genlerinde olduğunu ifade etti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da Avrupa ile Amerika'da arabuluculuğun 40 yıldır uygulandığını, anlaşmaların kısa zamanda düşük maliyetle çözüme kavuşturulduğunu aktardı.

Kayseri Arabulucular Derneği Başkanı Şirin Yarımçam da arabuluculuğun yalnızca hukukçular tarafından icra edilmesi gerektiğini kaydetti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın da katıldığı panel, soru cevap bölümüyle sona erdi.