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'Arabuluculuk' dönemi

Hukuki uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi amacıyla kurulan Manavgat Arabuluculuk Merkezi, törenle hizmete girdi

'Arabuluculuk' dönemi

Hukuki uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi amacıyla kurulan Manavgat Arabuluculuk Merkezi, törenle hizmete girdi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:09
'Arabuluculuk' dönemi
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AVUKAT ve aynı zamanda arabulucu olan Halil Şimşek, Mehmet Fettahoğlu, Nazlı Deniz Akpek Odabaş, Sema Kula Çağlar, Sema Tülü Yıldırım, Sultan Şimşek ve Sadık Evren'in ortaklığında kurulan Manavgat Arabuluculuk Merkezi'nin açılış törenine Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Müftüsü Mustafa Atila, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) Başkanı Turgay Akar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla'nın okuduğu duanın ardından merkezin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Manavgat Arabuluculuk Merkezi'nde davalık olan tarafların mahkemelere gitmeden sorunlarını çözebilecekleri, ayrıca arabulucular sayesinde tarafların açtığı davaların mahkeme safhasına geçmeden çözümlenebileceği belirtildi.

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Manavgat Arabuluculuk MerkeziArabuluculuk
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