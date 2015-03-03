Arabistan'dan gelip Portekiz'e gitti

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, 1982'de Ermeni terör örgütünce şehit edilen Türk diplomatlar anısına 2013'te yapılan anıtı ziyaret etti. Şehit edilen diplomatların evlerinin karşısında yer alan anıta çelenk bırakan Davutoğlu, dua etti. Başbakan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, iki unutulmaz şehidi anmak için toplandıklarını, 7 Haziran 1982'de şehit edilen Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay'ın hiçbir zaman hafızalar silinmediğini söyledi. Asala terör örgütünün Türk diplomatlarına yönelik terör saldırılarında birçok diplomatın şehit olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle konuştu: "Onlarca yıl bu diplomatlarımızın acısı bizim gönlümüzde yaşamakla birlikte Avrupa ve diğer ülkelerin merkezlerinde, maalesef bir anıtla bu hatıra derin bir şekilde Avrupa kültürünün içinde yer almamıştı. Dışişleri Bakanı olduğum dönemde iki ülkede ciddi bir inisiyatif başlatmıştık ve Kanada'da bir anıt açmıştık, daha sonra da 7 Haziran 2013'te burada, Lizbon'da bu anıtı açtık. Değerli büyükelçimiz Ebru Hanım'ı o zaman buraya büyükelçi olarak gönderirken verdiğim ilk talimatta bu anıtın açılması yönünde çaba göstermesiydi. Gerek Ebru Hanım'a gerek ekibine ve bu yünde çaba gösteren bütün diplomatlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Tabii belediye Lizbon Belediyesi ve buradaki yerel belediyeye ayrıca teşekkür ediyrum. Bu Türkiye-Portekiz dostluğunun da bir nişanesi."1982'de Ermeni terör örgütünce düzenlenen terör saldırısında şehit edilen Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay ile yurt dışında görevleri sırasında şehit olan tüm diplomatlar anısına anıt dikilmişti.Oeiras Belediyesine bağlı Linda a Velha semtinde Belediye ile işbirliği halinde, şehit edilenlerin evlerinin karşısına inşa edilen anıt, 7 Haziran 2013'te açılmıştı.Öte yandan Başbakan Davutoğlu, Lizbon Merkez Camisi'ni ziyaret etti ve Lizbon'daki İslam toplumu temsilcileriyle buluştu. Davutoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Portekiz'de eski Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio ile görüşmesinin ardından Lizbon Merkez Camisi'ne gitti. Camiyi gezen ve yetkililerden bilgi alan Davutoğlu, daha sonra kentteki İslam toplumu temsilcileriyle buluştu. Başbakan Davutoğlu'na programlarında eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik ediyor.