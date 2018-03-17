arabayı bu hale getirdi yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

KAZA, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AS 913 plakalı otomobil, Abdullahpaşa mahallesi gitmekte olan 23 LT 820 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, sürücü arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

