Arabanın dikiz aynasındaki bu düğme hayat kurtarıyor!

ÇOK önemsiz gibi görünen düğmeye benzer bu çıkıntının aslında çok hayati bir önemi var.

Genellikle üzerine CD vb. birçok cisim asılan bu küçük yerin işlevi aslında çok farklı. Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor.

Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır. Böylece gözü rahatsız eden ışık başka yere yansıtılarak rahatça araba sürmeniz sağlanır.