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Araba takla attı! İçindeki baba ve oğul...

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, takla atıp karşı şeride geçen otomobilin içindeki baba ile oğlu yaralandı

Araba takla attı! İçindeki baba ve oğul...

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, takla atıp karşı şeride geçen otomobilin içindeki baba ile oğlu yaralandı

17 Mart 2018 Cumartesi 23:05
Araba takla attı! İçindeki baba ve oğul...
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KAZA bugün saat 18.30 sıralarında, Bayramiç ilçe girişi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Ezine istikametinden Bayramiç ilçesine seyir halinde olan Doğukan Tunç (27) yönetimindeki 17 TB 133 plakalı otomobil, ana yola giriş yapmak isteyen Veysel Özcan idaresindeki 17 TS 136 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 17 TB 133 plakalı otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti. Yan yatan otomobil içinde sürücü Doğukan Tunç ile yanında bulunan babası Metin Tunç (58) yaralandı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ile polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Doğukan Tunç ve Metin Tunç'u, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada 17 TS 136 plakalı otomobil sürücüsü Veysel Özcan ise kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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ArabaTaklaBaba Ve Oğul
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