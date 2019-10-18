Ara Güler Antalya'da anıldı

KAHEV tarafından Antalya Kültür Sanat (AKS) Oditoryumu'nda Ara Güler'in ölümünün birinci yılında 'Ara Güler'in 90 Yıllık Dinamik Yaşamı' konulu söyleşi düzenledi. Söyleşiye, fotoğraf sanatçısı Korel Eraybar'ın konuk oldu. Ara Güler'in çok iyi bir fotoğraf sanatçısı olduğunu belirten Eraybar, ünlü fotoğrafçının yaşam hikâyesini perdeye yansıttığı görsellerle anlattı. Ara Güler'in 1928'de İstanbul-Beyoğlu'nda dünyaya geldiğini kaydeden Eraybar, "Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Fotoğrafçılığa ve sinemaya ilgisi vardı. 17 yaşında babası ona fotoğraf makinesi ile film oynatma makinesi aldı. Tiyatro eğitimi de gördü. Gençlik yıllarında daha çok sinemaya hevesliydi. Film oynattığı mekânda yangın çıkınca makinesi de yandı. Yangından sonra sinemadan soğudu, fotoğraf çekimleri üzerinde durdu. İstanbul'un sokaklarındaki sosyal yaşamı, tarihi mekânları hep görüntüledi" dedi. Ara Güler'in bu nedenle 'İstanbul'un fotoğrafçısı' unvanını aldığını belirten Korel Eraybar, şunları kaydetti: "Bazı gazete ve dergilerde foto muhabiri olarak çalıştı. Savaş muhabirliğinin yanında dünyanın birçok sinema ve ses sanatçılarıyla özel röportajlar yaptı. Fotoğrafçı ve foto muhabiri olarak ünlendi. Arjantin ve Brezilya dışında gezmediği ülke kalmadı. Televizyonlarda, gazete ve dergilerde yaşamı, anıları yayımlandı. Arşivinde 3 milyondan fazla fotoğraf bulunuyor. Adının yaşatılması, eserlerinin sergilenmesi için bir müze oluşturuldu. Türk fotoğrafçılığı dendiğinde akla ilk gelen isimdir."