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Ar-Ge harcamaları 10 yılda 5 katına çıktı

Türkiye'de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için yapılan harcamaların tutarı 10 yılda yaklaşık 5 katına çıkarak toplam 187,6 milyar liraya ulaştı

GÜNCEL 28.11.2019, 17:48
Ar-Ge harcamaları 10 yılda 5 katına çıktı
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Küresel ticarette zorlaşan rekabet şartları katma değerli üretim ve  inovasyonun önemini artırdı. Ülke ve şirketlerin Ar-Ge harcamalarında belirgin  artışlar dikkati çekiyor. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında attığı  adımlarla Ar-Ge ekosistemi güçlenirken, 2023'te Ar-Ge harcamalarının gayrisafi  yurt içi hasılaya (GSYİH) oranının 1,8'e çıkması hedefleniyor. Bu oran geçen yıl  1,03 düzeyindeydi.
 AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı  derlemeye göre, Türkiye'de 2009-2018 döneminde Ar-Ge harcamalarının sürekli  arttığı rakamlara yansıdı. 2009 yılında Ar-Ge'ye yapılan toplam harcama yaklaşık  8,1 milyar lira iken bu tutar geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 375 artışla 38,5  milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması olan toplam  187,6 milyar liranın, 96 milyar lirasını personel harcamaları, 68,7 milyar  lirasını diğer cari Ar-Ge harcamaları ve 22,8 milyar lirasını yatırım harcamaları  oluşturdu. 
 Mali ve mali olmayan şirketlerin Ar-Ge harcamaları bu dönemde 4 milyar  liradan 23,3 milyar liraya çıktı. Bu şirketlerin 2009-2018 döneminde ise toplam  Ar-Ge harcamaları 97,6 milyar lira olarak hesaplandı. Kar amacı olmayan  kuruluşların da dahil edildiği genel devlet harcamaları söz konusu dönemde 1  milyar liradan 3,6 milyar liraya çıkarken, toplam harcama tutarı 19 milyar lira  olarak kayıtlara geçti. Yükseköğretim kurumları ise bu dönemde Ar-Ge'ye toplamda  71,1 milyar lira harcadı.
Ar-Ge personeli
  Bu dönemde toplam Ar-Ge personeli 135 bin 43'ten 289 bin 791'e  yükseldi. Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden Ar-Ge personeli sayısı ise 73 bin  521'den 172 bin 119'a çıktı. Bunların 104 bin 376'sı mali ve mali olmayan  şirketlerde, 56 bin 364'ü yükseköğretimde, 11 bin 379'u genel devlette istihdam  edildi.
 

#ar-ge #yıl #türkiye
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