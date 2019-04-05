Apple'dan Google'a tarihi çalım

Google LLC'nin yapay zeka uzmanı Ian Goodfellow, Apple'a katıldı

Apple'dan Google'a tarihi çalım
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CNBC'de yer alan haberde, LinkedIn profilinde işverenini Apple olarak değiştiren Goodfellowun Googleın yapay zeka uzmanı olarak tanındığı belirtilirken, Goodfellow yapay zeka teknolojisinin üretken çekişmeli ağlar olarak da bilinen ve ilginç ve yaratıcı videolar, ses kayıtları ve metinler oluşturmayı kapsayan yaklaşımına ilişkin çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi
 

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