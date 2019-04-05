Apple'dan Google'a tarihi çalım

CNBC'de yer alan haberde, LinkedIn profilinde işverenini Apple olarak değiştiren Goodfellowun Googleın yapay zeka uzmanı olarak tanındığı belirtilirken, Goodfellow yapay zeka teknolojisinin üretken çekişmeli ağlar olarak da bilinen ve ilginç ve yaratıcı videolar, ses kayıtları ve metinler oluşturmayı kapsayan yaklaşımına ilişkin çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi

