Apple'da şoke eden olay! Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone aldı

Apple'ın pahalılığından kimse yanına yaklaşamıyorken, bir vatandaşın iPhone XS'i bir küvet dolusu bozuk para ile alması sosyal medyayı salladı

Apple'da şoke eden olay! Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone aldı
banner404

RUSYA'DA Ludmila Semushina adlı genç, iPhone XS satın alabilmek için mağazaya bozuk paralarıyla gitti. Bozuk paralar bir küvete ancak sığabildi. Küvet bin 400 dolar değerinde Rus rublesiyle doluydu. Bir kullanıcı Apple’ın yeni iPhone modelini bir küvet dolusu bozuk para ile satın aldı. Rusya’da yaşanan olay ile birlikte bir genç biriktirmiş olduğu 100 bin Rus rublesi (1400 dolar) ile 256GB'lık iPhone XS satın almak üzere en yakın Apple Store mağazasına giderek, oldukça ilginç bir şeye imza attı. Rusya’da yaşayan bir genç biriktirmiş olduğu küvet dolusu bozuk parayla satın aldığı iPhone XS’i ile sosyal medyaya damgasını vurdu. Ancak Ludmila Semushina hiç beklemediği bir karşılık aldı. Rus gencin getirdiği bozuk paraları sayması istendi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, fatura...
İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, fatura...
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479