Apaydın'dan festival değerlendirmesi! ‘Milliyetçi camianın aşağılanmasına sessiz kalındı’

İYİ Parti ilçe teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Apaydın, 23 Haziran’da gerçekleşecek İstanbul seçimlerine değindi ve süreci yorumladı.

‘İMAMOĞLU’NUN ARKASINDAYIZ’

Apaydın “Artık İstanbul seçimleri için son düzlüğe girildi. Hafta sonu yapılacak seçimlerin ardından ülkemiz normalleşecek. Yıllardır içerisinden çıkamadığımız seçim atmosferinden çıkarak gerçek gündemimize döneceğimizi umuyor, dua ve temenni ediyoruz. Bu seçimlerin çok da adil olmayacağını biliyoruz. Zira bir tarafta devletin bütün kurumlarını, imkanlarını kullanan iktidar adayı, diğer tarafta da demokrasiyi tesis etmeye çalışan, var gücüyle mücadele eden ve bütün gücünü halktan, vatandaştan alan bir aday var. Bizler İyi Parti olarak liderimiz Meral Akşener başta olmak üzere Millet İttifakı’nın adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun arkasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

‘OCAK BAŞKANIYLA DALGA GEÇİLDİ’

Dün itibariyle sona eren festivale ilişkin Dim TV (dimtv.tv)’nin sorularını yanıtlayan Apaydın, stantların düzensizliğine dair sunulan eleştirileri değerlendirdi. Başkan Apaydın “Kentte idari anlamda bir boşluk olduğunu yıllardır dile getiriyoruz. Bütün bunları hep beraber görüyoruz. Bahsettiğimiz bu düzensizlik her alanda söz konusu. Festivale de yansımış olması doğaldır. Zira idari zihniyet, çalışmalarını ekip ruhu ve ortak akılla yürütmüyor. Getirilen sanatçının hakarete varan ithamlarını da ayrıca rahatsız edici buldum. Özellikle Bülent hanımın ocak başkanıyla dalga geçmesi ve milliyetçi kesimin de buna göz yummuş olması, bir milliyetçi olarak benim kanıma dokundu. Bu ciddiyeti sağlayacak şekilde, halkın kültürüne ve yapısına uygun sanatçıların seçilmiş olması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 16:46