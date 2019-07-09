Apaydın'dan rejim eleştirisi! ‘Tek adam sistemi ülkeyi felakete sürükledi’

ALPER KUTAY

ÜLKENİN gündeminin seçimden çıkıp geçime geçtiğini söyleyen Apaydın, “Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin sakıncalarını birçok kez ortaya koyduk. Merkez Bankası’nın başındaki yetkili kişi bir gece ansızın görevden alınabiliyor. Bunun başlıca sebebi, yedek akçe olarak tabir edilen, Merkez Bankası’nın ülkenin kara günleri için biriktirmekle mükellef olduğu para konusundaki anlaşmazlık. Çünkü yüzde 20 olan bu oran hükümet tarafından yüzde 10’a çekilmek isteniyor. Hükümet, yüzde 10’luk kısmı kullanmak istiyor. Tek adam modelinin, taraflı cumhurbaşkanlığı rejiminin, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi nereye götürdüğünü bu örnekle görebiliriz. TBMM’deki milletvekillerinin hiçbir vasfı kalmadı. Çünkü vatandaş bile artık milletvekiline gidip ‘şu işimi gördüreyim’ zihniyetinde değil. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ülkeyi çok daha kötü şartlara götürecektir” dedi.

‘KEŞKE KAMUOYUNA AÇIKLANSAYDI’

Son dönemde yaşanan Alanya Teleferik ücretleri konusunda yaşanan karmaşayı da değerlendiren Apaydın, “Devlet yönetimi ciddiyet ister, aynı şekilde belediyeyi yönetmek de ciddiyet ister. Eğer yerli halka bilet fiyatı 28 TL yerine 10 TL’ye satılma kararı alındıysa resmi yollardan ilan edilmeli, basın yolu ile halka duyurulmalıydı. Bu konuda insanların kafasında çelişki yaratmanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Biz Alanya’nın yerlisiyiz ama bu kararın eşit ve hakkaniyetli olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.