Apaydın'dan hükümete çağrı

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı öncesinde süreci değerlendirerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Apaydın açıklamalarına Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen mühimmat patlamasında şehit olan Yusuf Önder'e rahmet dileklerini sunarak "Alanya olarak zor bir haftaya başladık. Hakkari Şemdinli Üs bölgesinde gerçekleşen patlama sonucu yedi askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizden bir tanesi ise Alanya’mızın genç evladı Yusuf Önder'di. Askerliğinin bitmesine 4 ay 4 gün kala şehadete erişen genç kardeşimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine de baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü korumak adına, hayatını vatanı için feda eden aziz şehitlerimizi sizlerin huzurunda tekrar saygıyla yâd ediyoruz. Türk milleti, milli değerlerine sahip çıkan, ulus bilincini en önce kazanan milletlerden biridir. Hassasiyetimiz, millet olma bilincindeki kırmızı çizgilerimiz belli ve keskindir. Bu ülke topraklarının her karışında bir hayat, bir emek, bir mücadele ve bir inanç vardır. Bunlar bize atalarımızdan kalan en önemli yadigârdır. Biz bunları yaşatmak için mücadele ederken, milli değerlerimizi yaşadığımız her husus bizler için vazgeçilmezdir" ifadelerine yer verdi.

'TARİHİMİZİ ÖĞRENEREK YAŞADIKLARI TOPRAKLARA LAYIK OLSUNLAR'

Türk milletinin ulus bilinciyle bin yılı aşan bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Apaydın "Size biraz milli değerleri hiçe sayanların hazırladığı bir dilekçeden bahsetmek istiyorum. Andımızla ilgili Eğitim Bakanlığı'nın dilekçesini hazırlayan zat-ı muhteremler 'Türk Ulusal Kimliği tarih sahnesine çok geç çıkmıştır. Türkler ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur' demişlerdir. Bu kişiler sanırım, Ergenekon Destanı'ndan bihaberlerdir. Fransız ihtilalinden bin yıl önce 'Türk milleti' diyen tarihi gerçeklik Göktürk kitabelerinde de bulunuyor. Çok geriye gitmeden yakınımızda da bu durumun örneğini görebiliriz. Türk Milleti'nin güçlü tarihini Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan yıldızların 16 Türk Devletini temsil ettiğini ve devletlerin isimleri farklı olsa bile, o yıldızlara Türk Milleti dendiğini bilinmesi gerekmektedir. Bunları bilmeyenler Türk milletinin, Türk ulusunun tarihi gücünü öğrenmeye çalışmalılar ki en azından yaşadıkları topraklara layık olabilsinler" şeklinde konuştu.

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖREVDEN ALINSIN'

Apaydın, ülke gündemine damga vuran Mısıroğlu ziyaretine de değinerek "Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın milli değerlerimizi hiçe sayan sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaret ülke gündemimizde haklı sebeplerden yer aldı. Bu ziyareti Genel Başkanımız Meral Akşener'in sözleri aslında çok güzel özetliyor: 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'ye 'ahlaksız' diyen, Türk hakanı Timur'a 'melun' diyen, Kurtuluş Savaşı için 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen bir adamdan Türk Milletinin Cumhurbaşkanı tarih öğrenemez. Milli değerlerimize dil uzatan bu adamın da Türk Milleti'nin Cumhurbaşkanı'nın yanında işi olamaz!' diyerek özetliyor. Bu adamın ayağına giden Diyanet İşleri Başkanı'nın görevden alınmasını öncelikle milli bilince sahip vatandaşlar olarak istiyoruz. Bu konu ile ilgili harekete geçilmesini hükümetten talep ediyoruz. Bizler geçmişiyle ve gelecek nesillere de bunları aktarmaktan gurur duyan bir milletiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için geçmişte atalarımız, günümüzde de vatanımızın evlatları canla başla çalışmaktadır. Bu bayrak yere asla inmez ve inmeyecektir. Bir söz vardır ki ebedidir. Şehitler ölmez, vatan da bölünmez" dedi.