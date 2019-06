Apaydın Böcek'e güveniyor! ‘Saha hakimiyeti yok ama ileride olur’

BASIN açıklamasında bulunan İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Alanya ziyareti ile ilgili, "Muhittin Böcek'i uzun yıllardır tanıyoruz, yaptığı işleri biliyoruz. Dürüst, adaletli ve çalışkan bir başkan olacağına inanıyoruz. Henüz sahaya tam hâkimiyeti yok ancak zamanla tüm sorunlarla bire bir ilgilenerek çözüm getirecektir" dedi.

‘SEÇİM GÜNDEMİNDEN KURTULDUK’

Türkiye’nin uzun süredir gündeminin seçimler olduğunu ifade eden Apaydın, İstanbul’da da nihai karara ulaşılmasının ardından gündemin artık ekonominin düzeltilmesi olduğu gerektiğini belirterek, “Hepimizin bildiği gibi yıllardır seçim gündeminden çıkamayan ülkemiz, İstanbul seçiminin yapılmasıyla seçim gündeminden nispeten sıyrılmış oldu. Artık her zaman söylediğimiz gibi beklentimiz, ülkemizin gerçek gündemine dönmesi, ekonominin düzelmesi, halkımızın refah düzeyinin ve yaşam seviyesinin yükselmesi için hükümetin ve ülkeyi idare edenlerin politikalar geliştirmesidir” açıklamasında bulundu.Başkan Apaydın, Başkan Böcek’in Alanya ziyaretinden olumlu sonuçlar çıkardıklarını söyleyerek, “Dün bildiğiniz gibi Alanya’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Muhittin Böcek vardı. Muhtarlardan başlayarak çeşitli meslek odaları ile toplantılar yaptı ve Alanya Belediyesi’ni ziyaret etti. Muhittin Başkan’da gördüğümüz, seçimden önce verdiği sözlerin arkasında duran, ilkeli, prensipli, çalışkan bir kişilik. Öyle umut ediyoruz ki Antalya’da yapacağı çalışmalar, diğer belediyelere ve başkanlarına örnek olacak. Biz bu noktada çok umutluyuz ve güveniyoruz” dedi. Özellikle Tosmur ve Alanya genelindeki bazı altyapı sorunları ile ilgili soru yöneltilen Apaydın, Başkan Böcek’in üzerine düşeni yapacağını savunarak, “Dün şunu gördük Muhittin Başkan’da, her iki ilçe teşkilatını görüşmelerine ve toplantılarına davet etti ve millet ittifakı olarak birlikte hareket etmeyi prensip edindi. Ayrıca partizanlık yapmadan bütün siyasetçiler ve temsilcilerle de ortak bir çalışma şekli geliştirmek istediğini ve muhtarlardan başlayarak her kademedeki temsilcilerin görüşlerine önem vererek bir yönetim şekli geliştireceğini daha önce söylemişti, dün de bunu gösterdi. Tosmur’daki sorunlarla da ilgili Tosmur Muhtarı da dün dile getirdi, bu konuda da çalışmalar yapılması gerektiğini Muhittin Başkan bire bir söyledi. Tabii ki henüz sahaya tam hakim olunmadığı için gelen taleplere de çok fazla yerine odaklı cevap verilemiyor. Fakat bundan sonra hem birimlerde yapılacak kadrolaşmalarla hem de çalışmalarla bunlar daha sağlıklı yapılacaktır. Konuya hakimiyet noktasında belli bir süre geçti, artık ivedilikle hizmetler yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 23:18