Apaydın: 'Alanya'da idari boşluk var'

Ceren ŞAHİN

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Apaydın, 23 Haziran’da gerçekleşecek İstanbul seçimlerine değindi ve süreci yorumladı.

‘İMAMOĞLU’NUN ARKASINDAYIZ’

Apaydın “Artık İstanbul seçimleri için son düzlüğe girildi. Haftasonu yapılacak seçimlerin ardından ülkemiz normalleşecek. Yıllardır içerisinden çıkamadığımız seçim atmosferinden çıkarak gerçek gündemimize döneceğimizi umuyor, dua ve temenni ediyoruz. Bu seçimlerin çok da adil olmayacağını biliyoruz. Zira bir tarafta devletin bütün kurumlarını, imkanlarını kullanan iktidar adayı, diğer tarafta da demokrasiyi tesis etmeye çalışan, var gücüyle mücadele eden ve bütün gücünü halktan, vatandaştan alan bir aday var. Bizler İyi Parti olarak liderimiz Meral Akşener başta olmak üzere Millet İttifakı’nın adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun arkasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Apaydın, Alanya'da idari anlamda bir boşluk olduğunu yıllardır dile getirdiklerini belirterek "Bütün bunları hep beraber görüyoruz. Bahsettiğimiz bu düzensizlik her alanda söz konusu. Festivale de yansımış olması doğal. Zira idari zihniyet, çalışmalarını ekip ruhu ve ortak akılla yürütmüyor" dedi.

