AÖF sınavları saat kaçta? AÖF sınav süresi ne kadar?

AÇIKÖĞRETİM Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları bu hafta sonu yapılıyor. 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak olan AÖF sınavlarına girmek için giriş belgesi olması şartı var. Peki sınavlar saat kaçta?

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

AÖF sınavları 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’te, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'te yapılmaktadır.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Sınava giren öğrencilerin sınav giriş belgesini ve T.C. kimlik kartını yanında bulundurması gerekiyor.

Her ders için 20 soru soruluyor ve yarım saat süre veriliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ NASIL SORGULANIR?

İlk olarak Anadolu Üniversitesi mobil uygulaması üzerinde erişime açılan sınav giriş belgeleri ayrıca 'www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin 'Öğrenci Girişi' bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav soruları sınavlarından ardından hemen açıklanıyor. Sınavların sona ermesinin ardından üç gün içerisinde AÖF öğrenci otomasyonu üzerinde yayınlanması bekleniyor.