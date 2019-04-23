AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. 13-14 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF vize sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu hafta açıklanması beklenen AÖF sonuçları AÖF mobil uygulaması ya da resmi internet sitesi üzerinden sorgulanebilecek.
AÖF'TEN ÜÇ DERS SINAVI DUYURUSU
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirilmiştir.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav: 25 - 26 Mayıs 2019
Üç Ders Sınavı: 27 Temmuz 2019
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç tarihi...
AÖF sonuçları Bahar Dönemi vize sınavları sonrası gözler AÖF sonuçlarına çevrildi. 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlarla ilgili AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna ilişkin son durumu derledik. İşte 2019 AÖF sınav takvimi...
AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. 13-14 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF vize sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?