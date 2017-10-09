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Aöf kayıt yenileme süresi uzatıldı

Aöf kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? Aöf ders seçimi nasıl yapılır?

Aöf kayıt yenileme süresi uzatıldı

Aöf kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? Aöf ders seçimi nasıl yapılır?

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:35
Aöf kayıt yenileme süresi uzatıldı
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ANADOLU Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri 13 Ekim tarihinde sona eriyor.

Aöf kayıt yenileme

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında öğrenciler ders seçimlerini kendileri yapabilecek ve 45 Akts krediye kadar ders seçebilecek. Bu yüzden kayıt yenileme yaptıran öğrenciler öncelikle ders seçimi yapacak, ardından seçtiği derslere göre ortaya çıkan kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekecek. Öğrenciler Aöf bürolarına gitmeden kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.

Aöf ders seçimi nasıl yapılır?

- Öncelikle https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden "Kayıt Yenileme" bölümüne tıklayıp T.C. Kimlik numaraları ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.

- Giriş yaptıktan sonra ders seçim işlemi yaparak yeni alacağınız dersleri belirleyeceksiniz.

- Son olarak seçim yaptığınız dersleri onaylamanız gerekecek. Eğer onaylamazsanız, ders seçme işleminiz geçersiz sayılacak. Ders seçiminiz onaylandıktan sonra karşınıza çıkacak ödeme bilgilerine göre, kayıt yenileme ücretinizi yatırabilirsiniz.

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