AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün!

AÇIKÖĞRETİM Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerinde sona geliniyor. Bugün sona erecek kayıtların ardından öğrenciler vize sınavları için geri sayıma başlayacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri elektronik ortamda öğrenci otomasyonu üzerinden yapılıyor. Sisteme giriş yaparak ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödemesi yapılarak gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler 45 krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek. AÖF'ten yapılan açıklamaa göre Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019