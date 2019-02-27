AÖF ara sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi duyurdu

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler ara sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖF ara sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından adaylara duyuruldu. Peki AÖF sınavları ne zaman?

AÖF ara sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi duyurdu
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AÖF bahar dönem ara sınav tarihleri belli oldu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınav takvimi Anadolu Üniversitesi akademik takviminde belirlendi. Üniversite eğitimilerini açıktan tamamlamak isteyen binlerce aday AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından ara sınav tarihlerini araştırmaya başlamıştı. İşte 
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ
AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan'da gerçekleştirilecek. AÖF bahar dönemi sonu sınavları ise 25-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sınavlardan bir hafta önce adayların sınava girecekleri yer ve sınav saatleri adaylara duyurulacak.

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