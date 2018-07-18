ANTMÜTDER Başkanı Karataş: "İmar barışı yüzyılın fırsatı"

ANTMÜTDER Yönetim Kurulu, Deniz Karataş başkanlığında toplandı. Başkan Karataş, imar affı barışının yüz yılın fırsatı olduğunu söyledi. Karataş, "Bilindiği üzere imar barışı, eski tabirle yani imar affı gelmiştir. Ancak süreli bir uygulamadır. Bu süre de 31 Ekim’e kadar verilmiştir. Bu bağlamda geniş kapsamlı imar barışı fırsatını kaçırmamak için özellikle dubleks, çatı araları ve benzeri çıkmaları yani emsal artışlarını beyan edilmesi unutulmamalıdır. Bu hem müteahhitler açısından önemlidir, hem de müteahhitlerin dükkan, daire ve satışını yaptığı piyasadaki müşteriler, tüketiciler açısından önemlidir. İddia ediyorum ki bu yüz yılın fırsatıdır" dedi

Başkan Deniz Karataş, "Biz yerel yönetimlerle on beş-yirmi santim için büyük mücadeleler verdik. Projeye her zaman uygun olmayan yapıların ister istemez santimetre bazında gerek imalat aşamasında işçi hatasıyla, gerekse malzemenin kalınlıkları, ebatlarının, ölçülerinin önceden çok net kestirilememesi, gerekse de projenin kendi içinde çizimlerdeki çelişkiler yüzünden, bir binanın ölçülerinde küçük sapmalar meydana gelmekteydi. Müteahhit binanın yirmi, otuz santim büyük olması nedeniyle bir gelir ve kazanç elde etmemektedir. Ama projeye bakıldığında matematik hesaplamasında iki kere iki dört olduğu için maalesef bu yapılara iskan alınamamakta, iskan aşamasında da müteahhittin başına gelmeyen kalmamakta. Nitekim bir binayı, otuz santim için yıkmak da mümkün olmamakta. Otuz santim küçük olan bina yok mu onlar da var. Biz müteahhitler olarak hiçbir zaman ne otuz santim, ne daha yüksek sapmaları çıkar için asla yapmamışızdır, böyle küçük konulara da asla tenezzül etmemişizdir. Sapmalar tamamen sözünü ettiğimiz konular neticesinde ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Devletin birçok binaya af getirdiğini kaydeden Karataş, “Bunu hiçbir müteahhit yapmaz. Bunu zaman içerisinde hayatın ihtiyaçlarına göre satın almış kişilerin ya çocuğu evlenmiştir üstüne eklemiştir, kimseye söylemeden duyurmadan yığma tuğla şeklinde, ya da başka şekillerde olmuştur. Çünkü müteahhitler, üç farklı kanaldan çok sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Birincisi proje müellifleri vardır projeyi çizen, ikincisi yapı denetim firmaları üçüncüsü ise belediyenin takım kadrosu vardır, iskanı veren. Dolayısıyla müteahhitlerin bu kadar denetimin içinden geçtikleri için bir yeri büyük yapmaları düşünülemez" dedi.

İmar barışı

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılar için daha önce alınmış olan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek, yapıların ait olduğu abone grubu dikkate alınarak, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek, arsası problemsiz her yapı kat mülkiyetine geçmiş olacak, daha önce kredi çekilemeyen birçok taşınmaz krediye uygun hale gelecek, barış ile vatandaş kendisini devlete ve belediyeye karşı tanıtmış olacak, husumet son bulacak. İmar Barışı için 31 Ekim 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kuruluşlara başvuru yapılabilecek. Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek.

İmar Barışı için 31 Ekim 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kuruluşlara başvuru yapılabilecek.