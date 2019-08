Antik gizem çözülüyor: Syedra Alanya’nın desteğini bekliyor!

Ceren ŞAHİN

ALANYA merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Syedra, geçmişin gizemini günümüze taşıyor. Alanya’nın Seki, İshaklı, İspatlı ve Kargıcak mahallelerinin sınırları içinde bulunan Syedra, hakim konumuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

ANTİK ÇAĞIN SYEDRA’SI

Syedra, her ne kadar tepede bir kent gibi görülse de denizle bağlantısını antik bir limanla sağlıyor ve kentin coğrafi konumu, önemli bir geçiş güzergâhının kontrolünü de elinde bulundurmasına imkan sağlıyor. Syedra’nın, zamanının bereketli ovalara sahip büyük kentleriyle yakın ilişkiler içerisinde olduğu biliniyor. Çok erken dönemlerden itibaren yerleşim gördüğü düşünülen Syedra en ihtişamlı dönemini ise Romalılarla yaşıyor. Bunu kentin antik kalıntıları ve yazıtlar kanıtlıyor. Romalıların ardından Bizans İmparatorluğu’na ev sahipliği yapan Syedra, Anadolu Selçuklu döneminde de yerleşim görüyor.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Yabancı gezginler tarafından 19. yüzyıl sonlarında yazıtları incelenen Syedra’da bilimsel çalışmalar ilk olarak 1994- 1999 yılları arasında Alanya Müzesi tarafından gerçekleştiriliyor. Sonrasında ise 2015- 2016 yılında Birol Can başkanlığında bir yüzey araştırması yapılıyor. Ardından ise kentte herhangi bir bilimsel çalışma yürütülmüyor.

ALANYA’YA KAZI MÜJDESİ

Yapılan yüzey araştırmasının ardından kendi haline bırakılan antik kentin yüzü artık gülüyor. Antik kentte, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Alanya Müzesi Başkanlığı’nda, Dr. Öğr. Üyesi H. Ertuğ Ergürer’in bilimsel danışmanlığında arkeolojik çalışmalar başlatılmış durumda.

ANTİK GİZEM ÇÖZÜLÜYOR

Akdeniz’in incisi Alanya yalnızca denizi, kumu ve güneşiyle değil tarihi değerleriyle de kendisine hayran bırakıyor. Kültür turizminin hareketlendirilmesi gerektiği her fırsatta dillendirilirken, Alanya’nın tarihi değerlerinin başında gelen Syedra’da 20 yılın ardından başlatılan kazı çalışmaları da son derece büyük bir önem taşıyor. Kazı ekibi tarafından yürütülen çalışmalar şimdilik sütunlu cadde ve hamam yapısı içerisinde sürdürülüyor. Çiçeği burnunda çalışmalar sonucu hamam içerisinde mozaik kalıntıları açığa çıkarılmış bile. Bu da kentin zenginliğini bir kez daha kanıtlıyor. Öte yandan çalışmalara Alanya Belediyesi, Sunpark Hotels ve Antique Roman Palace da destek veriyor.

SYEDRA NEDEN ÖNEMLİ?

Deniz, kum ve güneş üçgenine sıkışıp kalan Alanya turizminin, 12 aya yayılması ve çeşitlendirilmesi gerektiği her fırsatta dile getiriliyor. Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi değerleri de turizmin çeşitlendirilmesi noktasında bir adım öne çıkıyor. Öte yandan kültür turizmi için seyahat eden turist portföyünün gelir düzeyi yüksek bireylerden oluşması kente kazandırdıkları açısından büyük bir önem arz ediyor. Syedra gibi antik kentlerde yürütülen çalışmalar farklı bilim dallarından uzmanların ve öğrencilerin katılımıyla, yerel idarelerin, taşra teşkilatlarının, özel kurum ve kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştiriliyor. Kolektif çalışma disiplininin örgütlendiği bu tip çalışmalar, yeterli alt yapı imkânlarına ulaşıldığında ise her anlamda başarılı sonuçlar doğuruyor. Yanı sıra ilgi uyandırıyor.

TURİZM HAREKETLENECEK

Geçmişin gizemini günümüze taşıyan, eşsiz manzarasıyla kendisine hayran bırakan Syedra, günümüz koşullarında dahi turist çekmeyi başarıyor. Kentte yürütülecek çalışmaların sonucunda gün yüzüne çıkarılacak kalıntılar bölge tarihine ışık tutacağı gibi turizm potansiyelini de gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeyde hareketlendireceği kuvvetle öngörülüyor.