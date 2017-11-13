Antalya’yı hortum vurdu: Çok sayıda yaralı var

ANTALYA Fenike'de şiddetli yağış sonrasında denizde çıkan hortum yerleşim yerleri ile tarım alanlarını vurdu. Saat 21.00 sıralarında karada ilerleyen hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Finike Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan 13’ü ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilirken, 5 yaralı ise gözetim altında tutuldu.
Diğer yandan Kumluca ve Demre ilçelerinde çıkan hortum ise seralara zarar verdi.
Hortum nedeniyle çok sayıda sera büyük çapta zarar meydana geldi.
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