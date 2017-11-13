Antalya’yı hortum vurdu: 31 yaralı var

KUMLUCA, Finike ve Demre ilçelerinde çıkan hortumda toplam yaralının 31 olduğu öğrenilirken, yüzlerce sera yerle bir oldu, bazı ev ve camiler zarar gördü.

Akşam saat 21.30 sıralarında 3 ilçede eş zamanlı başlayan hortum, Kumluca ilçesi Mavikenrt Mahallesi Yalı mevkiinden başlayıp Çanakçı mevkiine doğru ilerledi. Burada bulunan plastik ve cam seraları yerle bir eden hortum, bazı sera evlerine de zarar verirken, elektrik direklerini ve meyve ağaçlarını yerinden söktü. Bölgede elektrikler kesilirken, Cumhuriyet ve Temel Eğitim mahallelerinde meydana gelen dolu yağışı da seralara zarar verdi. Araçlara da zarar veren hortum bölgede 7 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.

Adliye binasında büyük hasar oluştu

Finike ilçesinde ise hortum, Turunçova ve Sahilkent mahallelerinde etkili oldu. Denizden çıktığı öğrenilen hortumun, ilk olarak Finike- Kumluca karayolu üzerinde yapımı devam eden inşaatlarda çalışan işçilerin kaldığı konteyneri devirdi. Olayda 7 işçinin yaralandığı öğrenilirken, aynı bölgeye yakın yapımı devam eden yeni adliye binasında da büyük hasarlar oluştu. Turunçova mahallesinde ise yine hortumun sera ve evlerde zarar verdiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Toplamda 19 kişinin yaralandığı ilçede 17 kişi ayakta tedavi edildi, 2 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor.

Demre’de 5 kişi yaralandı

Demre ilçesinde de yine aynı saatlerde çıkan hortum, Beymelek Mahallesi Dalyan Gölü’nde ki ev ve onlarca seraya zarar verdi. Buradaki hortumda da 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

“Evime geldiğimde seralarımın yıkıldığını gördüm”

150 bin liraya yakın zararı olduğunu belirten çiftçilerden Hüseyin Konur, olay anında yaşadıklarını, “Evde değildim ve dolu yağışından dolayı eve gelemedim. Hortum yaklaşık 20-25 dakika sürdü. Dolu ve yağmur durdu geldiğimde evlerin seraların yıkıldığını gördüm. 40 senelik çam ağacı vardı o bile yıkılmıştı. Ağabey, kardeş 40 dönüm seramız vardı yerle bir oldu. Kamyon, traktörleri savurmuş. Hortumu görmedim ama kardeşlerim görmüş, 2 hortum arası 40 metreymiş, seraları çekmiş, basmış. 15 dönüm yani 60-70 bin lira zararım var, kazanacağımız 60-70 bini de kazanırsak, 150 bine yakın zararım var. Yapacak bir şey yok” sözleriyle anlattı.