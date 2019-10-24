Antalya’ya ırak, Alanya’ya kırak

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son (2018) verilerine göre Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinin nüfusu 8 bin 726 olarak açıklandı. Alanya ile Gündoğmuş arasındaki mesafe yaklaşık 70 kilometre. Antalya’ya uzaklığı ise tamı tamına 147 kilometre. Gündoğmuş’tan Antalya’ya ancak 3 saat 15 dakikada ulaşabiliyor. Peki, Gündoğmuş halkı bağlı olduğu ile uzaklığı hakkında ne düşünüyor?

‘HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRIR’

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren konuya ilişkin Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada “Elbette il merkezinin yakınlaşması hizmetin aciliyetini ve kalitesini arttırır. Bir ilçenin hizmet alacağı il merkezine 150 kilometre olmasıyla, 70 kilometre olması arasında ciddi bir fark var. Alanya il olursa Gündoğmuş Alanya’ya bağlanacaktır. O vakit en çok hizmete ihtiyacı olan ilçesi de Gündoğmuş olacaktır. Bu da çözüm makamlarının yakınlaşmasına vesile olacak ve bizim işlerimizi kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla kentimizi geliştirecektir” dedi.

‘HER İKİ KENTE DE KATKISI OLUR’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Gündoğmuş’un Alanya’ya bağlanması noktasında her iki kentin de gelişeceğine vurgu yaparak “Gündoğmuş kilometre olarak Alanya’ya daha yakın bir ilçemiz. Alanya il olursa hem fiziki olarak, hem de ticari olarak Gündoğmuş’un Alanya’ya bağlanması daha mantıklı olacaktır. Gündoğmuş halihazırda Alanya ticaretine çok büyük katkıları olan bir ilçemizdir. Gündoğmuş’un Alanya’ya bağlanması durumunda bu ilişkiler daha da gelişecektir. Dolayısıyla il merkezinin yakınlaşması yani Gündoğmuş’un Alanya’ya bağlanması her iki kenti de doğru orantılı olarak geliştirecektir. Zaten halk oylaması yapılsa oradan da Alanya cevabı çıkacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

‘KAYNAK İSRAFINI ÖNLER’

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Alanya il olmasa da Gündoğmuş’un Alanya’ya bağlanmasını gündemine alan bir öneride bulundu. Duayen gazeteci Dim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketlediği paylaşımında kaynak israfının bu şekilde önüne geçilebileceğini ifade ederek “Nüfusu 10 binin altındaki ilçelerin bitişiğindeki en büyük ilçeye mahalle olarak bağlanması hem kaynak israfını önler ve hem de kaliteli hizmet almalarını sağlar. Örnek Antalya-Gündoğmuş” dedi.