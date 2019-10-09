Antalya’ya 40 bin metrekarelik afet toplanma merkezi

ANTALYA Kitap Fuarı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada soruları yanıtladı. Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde daha önce millet bahçesi olarak yapılması planlanan 40 bin metrekarelik alanın durumuna ilişkin soru üzerine Böcek, konuyu dün AFAD toplantısında gündeme taşıdığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ziyareti esnasında görüştüğünü de dile getiren Böcek, “Millet bahçesi yapılacak yere biz ‘kent meydanı’, aynı zamanda çok amaçlı bir katlı otopark, afet toplanma merkezi olmasını söylemiştik. Sayın bakanımıza bunu söylediğimde de bana ‘Biz orayı yapalım, bütçe anlamında size destek de olmuş oluruz ama sizle mutlaka bu konuda ekibimizin görüşmesi gerekiyor’ dedi. Toplanma merkezini doğru bulmuşlardı. Dün de AFAD toplantısında sayın valimiz, sonra da bakanımızla görüştük ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin önerisi doğrultusunda orada afet toplanma merkezi ve üzerinde de millet bahçesi olarak bakanlık tarafından yapılacak. Bir taraftan otopark olarak da kullanılacak. 40 bin metrekare alanın tamamı afet toplanma merkezi olacak. Bakanlıkta bizim görüşümüzü doğru buldu” dedi.

