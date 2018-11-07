Antalya’nın hedefi sağlık turizmi

TURİZM Fakültesi Nuri Özaltın Konferans Salonu’nda SATTMER Müdürü Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz’ın oturum başkanlığında düzenlenen panelde Antalya’nın sağlık turizmi açısından dünyada ve Türkiye’deki konumu, mevcut durumu ve gelecek hedeflerine dair paylaşımlarda bulunuldu.

Sağlık turizmi ile turistlerin sağlığı kavramlarının arasındaki farka dikkat çekilen panele Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Turizmi Birimi Sorumlusu Uzm. Serpil Gündoğdu, TURSAB Sağlık İhtisas Komitesi Antalya Bölge Başkanı İlknur Fidan Kepez, özel sektör temsilcisi Dr. Aynur Doğan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Sağlık Turizmi Birimi Sorumlusu Yalçın Beriat katıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalara ve bu çalışmaların Antalya ayağına değinilen panelde, sağlık turizminin problemleri, Türkiye ekonomisine katkısının nasıl artırılabileceği konuları değerlendirildi. Sağlık turizminde Türkiye’ye rakip ülkelerin pazarlama yöntemleri de incelenerek Türkiye şartlarında en iyi pazarlama stratejilerinin belirlenmesinin gerekliliği vurgulandı. Sağlık turizminin ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğuna değinen panelistler, ihracatın sadece ürün ya da mal satmak olmadığını, sağlık turizminin de ülke ekonomisine çok büyük ihracat girdisi sağlayabilecek potansiyel taşıdığını ifade etti.