Antalya'nın en büyük meydanı açıldı

KEPEZ Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. Yıldönümünü 42 bin metre kare alana inşa ettiği Antalya'nın en büyük meydanı “Kepez Kent Meydanı”nın açılışı ile kutladı. Kepez Kent Meydanı'nda 10 gün devam edecek olan “Sokak Festivali”nin de açılışının yapıldığı gecede Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Funda Arar'ın verdiği konser ve ‘Kadına Şiddete Hayır' duvarı da geceye damgasını vurdu. Seyhan Caddesi'nde 42 bin metre kare alana inşa edilen Antalya'nın en büyük meydanı olan ‘Kepez Kent Meydanı' açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, AK Parti'nin İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, Kepez Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanı Eren Kurt ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere katıldı. Ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de açılışa eşi Dr. Ayşe ve kızı Zeynep Tütüncü ile birlikte geldi.