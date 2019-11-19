Antalya'nın dünyaca ünlü sahili yok oluyor

ANTALYA'NIN dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyı erozyonu nedeniyle, 10 ayda yaklaşık 1 hektarlık kumsal alanın yok olduğu belirtildi. Kıyı çizgisindeki gerilemenin 19 metreye ulaştığı kaydedilirken sahile yönelik raporu hazırlayan Prof. Dr. Nihat Dipova, "Erozyon bekleniyordu, ancak bu kadar kısa sürede bu büyüklükteki erozyon beni bile çok şaşırttı" dedi.

"HIZLA YOK OLUYOR"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Dipova'nın Konyaaltı Sahili'ne yönelik hazırladığı çalışma, 7.5 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili'nin, kıyı erozyonuyla hızla yok olduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. Dipova, farklı tarihlere ait topoğrafik ölçümlerin ve uydu görüntülerinin karşılaştırılması yolu ile hazırladığı çalışma sonucunda, bir yıldan kısa sürede 1 hektara yakın kumsal alanın erozyonla yok olduğunu tespit etti.

