Antalya'nın ciğeri yandı

ANTALYA, Perge Antik Kenti bölgesinde çıkan ikinci orman yangını ile sarsıldı. Farklı noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bu sefer antik kentin sınırları içerisine girdi. Antik kentin içerisinde yer alan sütunlara yaklaşık 50 metre uzaklıktaki alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Orman ve itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için havadan ve karadan yoğun çaba sarf etti.

İKİNCİ YANGIN

Dün saat 14.00'da Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi, Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesinin ardından aynı bölgedeki ormanlık alanın farklı bir noktasında ikinci bir yangın daha çıktı. Rüzgarın etkisiyle antik kentin sınırları içerisine ilerleyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye eri de karadan müdahale etti. Kentin akropol batı bölümünün yangından zarar gördüğü belirtildi. Alevlerin kente girmemesi için arazözler sütunların arasından bölgeye girdi. Havadan ve karadan sürdürülen yoğun çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.

'ÇOK KORKTUK'

Kenti gezen Rus turistlerden Maksim Sapranski, "Yangını görünce çok korktuk. Tarihi yapıların yangından zarar görmesini istemeyiz. Şuan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Havadan müdahalenin yanında, karadan da güçlü bir söndürme yapılması gerekiyor" dedi.