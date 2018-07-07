Antalya’lılardan Konyaaltı Sahili'ne yoğun ilgi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konyaaltı Sahil Projesi, yeni adıyla Sahil Antalya Yaşam Parkı, Antalyalıların ve kente ziyarete gelen tatilcilerin akınına uğruyor. Konyaaltı Sahili, yemyeşil görüntüsü, spor alanları, yaşam alanları, bisiklet yolları, modern gölgelikleri, kent mobilyaları, rengarenk peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile halka açık bir proje olarak Antalyalılara ve turizme hizmet ediyor. Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü proje kapsamında mevcut tüm ağaçlar korunurken ve yaklaşık 6 bin yeni ağaç dikildi.

Gençler kaykay pisti ve spor alanlarında ter atarken, kimi vatandaşlar da bisikletle sahili turluyor. Tartan koşu pisti de spor yapan Antalyalıları ağırlıyor. Her kesime hitap eden Konyaaltı Sahili’nde vatandaşlar ister plaja havlusunu serip, ister çimlere uzanıp sahilin keyfini çıkarıyor. İsteyen de şezlong kiralıyor. Mangal yakmanın yasak olduğu sahilde vatandaşlar çimlerin üzerinde piknik yapıyor.

Akdeniz Bulvarı da Antalyaspor Kavşağı- Liman Kavşağı arasında tek gidiş tek geliş olarak trafiğe açıldı.

“Herkes harika olduğunu söylüyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sahil projesine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Herkes harika olduğunu söylüyor. İftiracılar Konyaaltı halka kapatılacak, beton olacak demişlerdi. İftiracılara en güzel cevabı, sahili tıklım tıklım dolduran vatandaşlarımız verdi” dedi.

Ücretsiz ring servisi başlatıldı

Konyaaltı Sahili’ne toplu ulaşımı teşvik etmek için ring servis hizmeti başlatıldı. 12 dakika arayla çalışan hatlar, toplu taşıma araçlarından aktarma yapan vatandaşlara ücretsiz. Aktarma olmadan sadece ring hattını kullanmak isteyenler ise 1 TL ödüyor. 104 ve 105 No’lu otobüsler, Varyanttan Liman Kavşağı’na kadar Konyaaltı Sahili boyunca toplu taşıma hizmeti veriyor. 104 No’lu hat, Liman Kavşağı-Sahil Boyu-Minicity Kavşağı ve Migros Alışveriş Merkezi arasında, 105 No’lu hat ise Müze-Varyant-Liman Kavşağı arasında 12’şer dakika arayla sefer yapıyor.