Antalyalılara terör örgütü uyarısı

MELTEM Camii imamı, cuma namazı hutbesinin ardından bir duyuru okudu. Cami imamı "İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Müftülüğümüz tarafından sizlere iletilmek üzere bir duyurumuz var. Yaylalarda yazlığı olanlar, evlerinde olmadıkları zamanlarda erzak bulundurmasın. Malum terör örgütünün üyeleri bu evlere girerek ihtiyaç gideriyor. Onlar kapıyı kırarak da olsa içeri girerler ama içeride yeter ki yiyecek olmasın. Rabbim ülkemizin birliğini bozanlara fırsat vermesin" dedi.
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