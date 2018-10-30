Antalyalılar kasımda sanata doyacak

ANTALYA DOB, kasım ayı programına Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 'İstanbulname' operetinin sezon prömiyeriyle başlayacak. Bestesi Turgay Erdener'e, metni ise eylül ayında yaşamını yitiren usta tiyatrosu Ferdi Merter'e ait olan 'İstanbulname' operetinin sezon prömiyeri 3 Kasım Cumartesi saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Orkestra şefliğini Ömer Yöndem'in üstlendiği ve Mehmet Yılmaz'ın sahneye koyduğu eser, 6 Kasım Salı saat 20.00 ve 17 Kasım Cumartesi saat 15.00'te tekrar izleyici ile buluşacak.

8 ve 22 Kasım'da 'Türküyem' müzikalini sahneleyecek olan Antalya DOB, 13 Kasım'da 'Sihirli Dünya' çocuk oyunu, 20 ve 29 Kasım'da 'Evlilik Senedi' operası ve 13, 24 ve 27 Kasım'da 'Romeo ve Juliet' balesini sanatseverler ile buluşturacak.

10 KASIM'DA ANTALYA DOB'DAN ATATÜRK İÇİN AĞIT

Antalya DOB, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde Orhan Öner Özcan tarafından bestelenen Her 10 Kasım 'Atatürk için ağıt' eserini seslendirilecek. Metni Murat Göksu'ya ait olan ve 10 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserde Antalya DOB orkestrasını eserin bestecisi Orhan Öner Özcan yönetecek.