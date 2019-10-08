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Antalyalılar günlük 329 litre su tüketti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya'da 2018 yılında 178 milyon 24 bin 855 metreküp su dağıtımı yapılırken, kişi başı günlük çekilen su miktarı 329 litre olarak belirlendi.

GÜNCEL 08.10.2019, 15:50
Antalyalılar günlük 329 litre su tüketti
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TÜİK'in 2018 yılı belediye su istatistikleri Türkiye anketine göre 1399 belediyeden 1397'si, içme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verdi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,2 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 39,9'u barajlardan, yüzde 28,1'i kuyulardan, yüzde 18,4'ü kaynaklardan, yüzde 9'u akarsulardan ve yüzde 4,6'sı göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

BATI AKDENİZ'DE DURUM

Türkiye genelinde 31 milyon 195 bin 343 aboneye toplam 4 milyar 45 milyon 485 bin 539 litre su dağıtıldı. Batı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'da ise 1 milyon 524 bin 477 aboneye toplam 215 milyon 668 bin 883 metreküp su verildi.

ANTALYA LİDER

Batı Akdeniz Bölgesi'nin yüzölçümü ve nüfus olarak en büyük kenti Antalya'da 2018 yılında 1 milyon 262 bin 526 aboneye toplam 178 bin 274 bin 539 metreküp su dağıtıldı. Antalya'da kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 329 litre olarak kaydedildi.

ISPARTA İKİNCİ SIRADA

Elma ve gül diyarı Isparta'da ise 167 bin 518 aboneye 25 milyon 316 bin 839 metreküp su dağıtılırken, kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı ise 262 litre oldu. Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarının 237 litre olduğu Burdur'da da 94 bin 433 aboneye 12 milyon 327 bin 189 metreküp su dağıtıldı.

#Antalya #Türkiye İstatistik Kurumu #tüik
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