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Antalyalı rot balans ustası taleplere yetişemedi! Bakanlık duruma el koydu

Antalya'da kendi yaptığı inversiyon aletiyle, fıtık başlangıcı olan bazı vatandaşlara dükkanında tedavi uygulayan rot balans ustasına, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak tutuldu, inversiyon aleti adı verilen sedyenin de kaldırılması istendi. Haber sonrası tedavi olmak için Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden arandığını belirten rot balans ustası İbrahim Tetikoğlu ise, talepler karşısında ne yapacağını şaşırdığını ve vatandaşları doktor yönlendirdiğini söyledi

Antalyalı rot balans ustası taleplere yetişemedi! Bakanlık duruma el koydu

Antalya'da kendi yaptığı inversiyon aletiyle, fıtık başlangıcı olan bazı vatandaşlara dükkanında tedavi uygulayan rot balans ustasına, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak tutuldu, inversiyon aleti adı verilen sedyenin de kaldırılması istendi. Haber sonrası tedavi olmak için Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden arandığını belirten rot balans ustası İbrahim Tetikoğlu ise, talepler karşısında ne yapacağını şaşırdığını ve vatandaşları doktor yönlendirdiğini söyledi

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:58
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TÜRKİYE'DE yankı uyandıran 54 yaşındaki rot balans ustası İbrahim Tetikoğlu’nun sedye üzerindeki fıtık tedavi yöntemi haberinin ardından, Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Sabah erken saatlerde Tetikoğlu’in dükkanına gelen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tutanak tuttu, sedyenin kullanılmaması gerektiği konusunda da Tetikoğlu'na uyarıda bulundu. Haber sonrası ise Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden tedavi olmak için çok sayıda vatandaş, Tetikoğlu’nu aradı. İnversiyon aleti olarak adlandırdığı sedyeyi devre dışı bırakan Tetikoğlu ise, gelen talepleri geri çevirmek zorunda kaldı.

Gece uyutmadılar, sabah tutanak tutuldu
Haber sonrası Türkiye gündemine oturup şaşkınlık içerisinde kaldığını söyleyen Tetikoğlu, "Telefonlarım susmadı. Gece uyutmadılar. Almanya’dan Fransa’dan Belçika, Konya, Samsun’dan arayanlar oldu. Telefonu kapatmak zorunda kaldım" dedi. Sabah İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin dükkana gelerek tutanak tuttuğunu belirten Tetikoğlu, "Ben zaten artık yapmıyorum, bu kadar kişiye zaten ayıracak vaktim yok. Televizyonda çıkınca ihbar kabul ettiler galiba. Onlar da geldiler, ‘Herhangi bir işlem yapılmıyor’ diye tutanak tuttular, gittiler. Bu benim mesleğim değil, ben kendim için yapmıştım. Bundan sonra doktora gitsinler, tıpa gitsinler, benden uzak olsunlar. Benim vaktim yok" diye konuştu.

"Televizyona çıkalım dedik, iyi çıktık ama"
İyi yazanlar var kötü yazanlar var, adam bıçak yememek için, ameliyat olup da derman bulamayanlar da var, ne yapsın insanlar çare arıyor. Sağ olsun televizyoncu arkadaşlar da ileri geri, bir önden bir arkasından alıp, bir de profesör çıkarıyorlar, ‘bu adam ceza alması lazım’ hemen nalına, hemen mıhına vurma. İşimiz gücümüz dedikodu. Bir muhabbet edelim dedik, hadi bir televizyona çıkalım dedik, çıktık. İyi çıktık ama" diye konuştu.

"Asılacak bir adam varsa gelsinler ben asacağım"
Aletin yararı ve işlemin herhangi bir riskinin bulunmadığını savunan Tetikoğlu, "Araştırsınlar kesinlikle yararı var. Gelen, işlem gören arkadaşlar da söylüyor. Bu işi yapan arkadaşlara gidenler de söylüyor. Riski kesinlikle yok. Benim kendi canım çok yanıyordu, asla hareket edemiyordum ama şuanda çok iyiyim. O yüzden dolayı ben derman buldum arkadaş ama yok doktor yok profesör ‘ceza almalı’. Alternatif tıp var, dünya bizim elimizden alıyor bu gibi işleri. Ama çıkmış muhalefet yapıyorlar, bize de yaptılar. Asacaklar mı? Asılacak adam varsa gelsinler ben asacağım" diye tepki gösterdi.

Rot balans ustasının fıtık tedavisi
Antalya'daki bir sanayide yıllardır rot balans ustalığı yapan İbrahim Tetikoğlu (54), yaklaşık 15 yıl önce sürekli eğildiği ve ağır kaldırdığı için bel fıtığına yakalandı. Doktora giden Tetikoğlu, L1, L2, L3, L4 ve L5 omurlarında sıkıntı yaşadığını ancak ameliyatı gerektiren bir durum olmadığı bilgisini aldı. 1-2 yıl sonrası rahatsızlığı nükseden Tetikoğlu, bu sefer doktor yerine inversiyon aletiyle vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan şahıslara yöneldi. Buradaki tedavilerde rahatladığını gören Tetikoğlu, yaklaşık 6 ay önce internetteki bilgilerden de yararlanarak dükkanında inversiyon aletini yaptı. Yaptığı aleti kendi üzerinde deneyerek olumlu sonuçlar alan Tetikoğlu, sanayi çevresinde bel ve sırt ağrısı yaşayan esnaf ve müşterilere de yardım etmeye başladı. Dükkanında önce arabaların rot ayarlarını yapan usta, gelen hastaları ise kendi yaptığı inversiyon aletine yatırıp baş aşağı sallandırıyor, bellerini de asılıyor. 15 dakikalık bir işlemin ardından ise iddiaya göre dükkanına yürüyerek zor giren vatandaşların çıkışta yürümesi düzeliyor, hatta hastalar koşuyor ve zıplayabiliyor.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 18:43
Anahtar Kelimeler:
Rot BalansInversiyonAntalya
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