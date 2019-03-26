Antalyalı öğrencilerden Hakkari’deki askerlere moral mektubu

MURATPAŞA'NIN Güzeloba Mahallesi’nde eğitim veren Akdeniz Hedef Okulları Anadolu Lisesi öğrencileri, vatan görevini yerine getiren asker ağabeylerine destek verdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nden etkilenerek, o günleri yaşayan ve bugün de sınırda vatani görevini yapan Mehmetçiklere moral vermek isteyen 11'inci sınıf öğrencileri, duygularını mektuba döktü. Mektuplarda bazı öğrenciler kendisini anlatırken bazıları da vatani görevin kutsallığını yazdı. Öğrenciler mektuplarında 'Sizin sayenizde rahat uyuyoruz' mesajı verdi.

MEKTUPLAR HAKKARİ ÇUKURCA'YA

Öğrenciler, mektuplarını Hakkari’nin Üzümlü Köyü Çukurca Bayraklı Jandarma Karakolu’nda görev yapan erlere gönderdi. Bir öğrenci mektubunda "Ağabeylerimizin bizim için yaptığı vatan bekçiliğinin hiçbir maddi karşılığı olamaz. Belki mektuplarımızı okurken yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliriz. Bir nebze moral vermiş oluruz. Onların yüzünü gülümsetmek bizim için büyük mutluluk vesilesi olacaktır" ifadelerine yer verdi.