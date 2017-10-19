Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107886
ALTIN
151.456
DOLAR
3.6675
STERLİN
4.8287
EURO
4.3256
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Antalyalı öğrenciler, kan bağışı rekoru kırdı

Antalya'da'da Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 378 ünite kan bağışında bulunarak, Kızılay'ın 'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma' rekorunu kırdı

Antalyalı öğrenciler, kan bağışı rekoru kırdı

Antalya'da'da Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 378 ünite kan bağışında bulunarak, Kızılay'ın 'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma' rekorunu kırdı

19 Ekim 2017 Perşembe 10:39
Antalyalı öğrenciler, kan bağışı rekoru kırdı
banner404

ANTALYA'DA Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 378 ünite kan bağışında bulunarak, Kızılay'ın 'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma' rekorunu kırdı.

'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma' rekorunun 373 üniteyle Adana'da bir okula ait olduğu bilgisini alan öğrenciler, rekor kırmak için Kızılay'a başvuruda bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerin de destek verdiği girişimle okul bahçesine bağış çadırları kuruldu. Sabah erken saatlerden itibaren aileleriyle birlikte kan bağışında bulunan öğrenciler, mahalle sakinleri ve yakın çevredeki esnafı da dolaşarak kan bağışı yapmaları için destek istedi. Bağış çağrısını dikkate alanlar, kısa sürede okula gelerek bağışta bulundu ve sayının artmasını sağladı.

378 ÜNİTEYLE REKOR KIRILDI

Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de bağış çadırına gelerek kan bağışı yaptı. Saat 17.30 itibariyle 378 kişinin kan bağışında bulunduğu duyuruldu. Kızılay kayıtlarına göre, 'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma' rekorunu elde ettiklerini belirten Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Serkan Çakal, rekorun asıl amacının kan bağışına dikkat çekmek olduğunu söyledi. Kan bağışıyla çok sayıda hayat kurtarıldığını aktaran Çakal, "Geçen yıl da böyle bir girişimde bulunmuş, ama başarılı olamamıştık. Bu yıl yeniden deneyelim dedik, öğrencilerimiz de destek verdi. Mahalleyi kapı kapı dolaşıp, kan bağışı çağrısında bulundular. An itibariyle 378 ünite kan bağışında bulunularak rekoru kırmış buluyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalyalı öğrencilerKan BağışıNebi Güney İmam Hatip OrtaokuluKızılay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik sigortası primlerine güncelleme geliyor
Trafik sigortası primlerine güncelleme geliyor
10 milyon TL’yi 3 bin liraya satıyor
10 milyon TL’yi 3 bin liraya satıyor
"D" harfini yazamayınca dayak yiyen çocuk o anları anlattı
"D" harfini yazamayınca dayak yiyen çocuk o anları anlattı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim