Antalyalı mankenler moda şovunda

DENİZLİ Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek Denizli Fashion Week Denizli Moda Haftası'nda Antalyalı mankenler, Emy Organizasyon & Ajans koordinatörlüğünde podyuma çıkacak. Moda haftasında Antalyalı tasarımcı Güler Baysal'ın 2019 yaz koleksiyonu da tanıtılacak. Organizasyonunda, podyum koreografisinden mankenlerin giyecekleri koleksiyonlara kadar her ayrıntıyla ilgilenen Emy Organizasyon sahibi Eda Meltem Yılmaz, "Denizli'de gerçekleşecek bir moda etkinliğinin, merkezi Antalya'daki bir ajans ve manken kadrosuyla yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hazırlıklarımıza hız verdik. Tüm manken kadromuzla hazırız" dedi.