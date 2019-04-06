Antalyalı manken üçüncülük tacı taktı

FUTURE Fashion Faces World 2019'un finali Antalya'da gerçekleştirildi. Finalde, 25 ülkeden gelen model finalistler yarıştı. Jüri karşısında ter döken finalistlerden Emy Organizasyon & Ajans mankeni 1.78 boyunda 88-62-92 ölçülerindeki Serdilan Bertan, üçüncülük tacını taktı. Çok mutlu olduğunu belirten Bertan, "Yarışmada derece olmak beni çok sevindirdi. Geleceğin moda yüzleri arasında olmak gurur verici" dedi. Yarışma öncesi Bertan'ın, gerek moral gerekse motivasyon olarak destek veren ajans sahibi Eda Meltem Yılmaz da manken kadrosu içinden bir mankeninin taç takmasının gurur verici olduğunu söyledi.