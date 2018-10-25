Antalyalı manken, Türkiye'ye taçla döndü

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil eden Antalyalı manken Perihan Koz, Türkiye'ye taçla döndü. Yarışmada 'Miss Globe' unvanını Çin temsilcisi aldı. Ardından Avustralya temsilcisi ilk runner up oldu. Hemen ardından ise Perihan Koz, jüriden en fazla oy alarak yarışmayı ikinci Runner Up olarak tamamladı.

Önceki aylarda Miss Kemer International Güzellik Yarışması'na katılarak dereceye giren, ardından yarışma organizatörü aynı zamanda The Miss Globe Türkiye Koordinatörü Adnan Şeker tarafından Tiran'a gönderilen Koz, başarısından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yarışma kampı süresince Tiran'ın tarihi yerlerini gezip görme fırsatı yakaladığını anlatan Koz, ajans sahibi Esra Keskinol'a teşekkür etti.

Yarışmaya katılmasında Keskinol'un ve Miss Kemer International Güzellik Yarışma organizatörü Adnan Şeker'in büyük payı olduğunu anlatan Koz, "Beni her zaman desteklediler. Yarışmaya gitmeme vesile oldular. Yarışmada dereceye girmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.