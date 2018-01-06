Antalyalı kuryeye milli piyango büyük ikramiyesi çıktı mı çıkmadı mı?

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı iddia edilen kurye Murat Tokmak'ın işine devam etmesi akılları karıştırdı. "İkramiye bana çıkmadı, bilet dahi almadım" diyen talihli iddiaları her ne kadar reddetse de, ulusal haber ajansların kendini 'Piyango talihlisi' olarak göstermesi sosyal medyada, binlerce "Çıktı mı çıkmadı mı?" yorumlarının yapılmasına neden oldu

OLAYIN GEÇMİŞİ

6 AYDIR İLAÇ FİRMASINDA ÇALIŞIYOR

Muratpaşa Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, 6 aydır bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edilmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan 25 yaşındaki Murat Tokmak ise yaşananları müdürünün aracılığıyla öğrendi. Haberlerin ardından büyük ikramiyenin kendisine çıkmadığını açıklayan Tokmak, dün sabah erken saatlerde işyerine geldi.

"EKMEĞİMİN PEŞİNDEYİM, İŞİME GİDİYORUM"

Milyoner olduğu haberlerini gördükten sonra ikramiyenin kendisine çıkmadığını, hatta bilet dahi almadığını açıklayan Tokmak, bugün işyerinde mesaiye başlayarak çöp döktü, motorla ilaç dağıtımına çıktı. Basın mensuplarına konuyla ilgili fazla açıklama yapmak istemediğini belirten Tokmak, "Ben çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Söyleyeceğimi söyledim zaten. İşime gidiyorum şefimden laf yiyeceğim, ilaç yetiştirmem lazım"ifadelerini kullandı.

BİLET DAHİ ALMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Tokmak daha öncesi ise bilet dahi almadığını belirterek şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Motor kurye olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Bu bilgiler nerden yayıldı anlayamadım. Bu bilgiler nerden yayıldıysa hukuki işlem başlatılacak. Avukat aracılığıyla hepsi hallolacak. Benim ailemi kimse risk altına atmak zorunda değil. Asılsız bilgilere gerek yok. Elbisem zaten belli, çalıştığım mekanım belli. Bu sıkıntılara hiç gerek yok. Biz de bir vatandaşız, bizim de geçindirdiğimiz bir ailemiz var. Kime çıktıysa onu bulsunlar, layığı ile konuşsunlar, bende olmadığı kesin.

Eşim rahatsız olduğu için müdürümden 3 günlük izin almıştım. Müdürüm de ücretsiz izin kağıdım duruyor. Cuma günü işimin başındayım. Bilet dahi almamıştım"

Antalya'da Milli Piyango büyük ikramiyesi yaşlı kadına mı çıktı?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde henüz büyük ikramiyenin sahipleri ortaya çıkmadı. Ancak sosyal medyada Antalya'daki talihlinin yaşlı ve çok zengin bir kadın olduğu iddia edildi

BÜYÜK İKRAMİYE YAŞLI KADINA MI ÇIKTI?

Antalya'daki büyük ikramiye talihlisi için sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılıyor. Son olarak ortaya atılan bir iddiaya göre büyük ikramiye Döşemealtı İlçesi'nde yaşayan yaşlı bir kadına çıktığı oldu. Büyük ikramiye çıkan yaşlı kadının çok sayıda apartman sahibi ve maddi durumunun iyi olduğu öne sürüldü.



TIR ŞOFÖRÜ MİLYONER OLMUŞTU

İstanbul’dan satın aldığı ’2551923’ numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet eden Ordulu TIR sürücüsü Mutlu Kaya, 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etmişti.

MURATPAŞA'YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI

Antalya'da 'şanslı ilçe' olarak nitelendirilen Muratpaşa'ya, son 7 yılda Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı.

2016 ve 2017 Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa'dan satın aldı. Muratpaşa'ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor. Muratpaşa Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa'yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.



