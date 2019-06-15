Antalyalı çiftçi üretimden uzaklaştı

TEPAV'ın 2018 yılı sektör istihdam değerlendirme raporu yayımlandı. 2018 yılı aralık ayında 2017'nin aynı ayına göre 36 ilde işyeri sayısında artışın tespit edildiği çalışmada, Türkiye'de bir yılda işyeri sayısının 5 bin arttığı belirtildi. Araştırmada işyeri sayısını en çok artıran ilin 3 bin iş yeriyle İstanbul olduğu kaydedilirken Antalya bin 263 yeni iş yeri sayısıyla ikinci sırada yer aldı.

ANTALYALI ÇİFTÇİ ÜRETİMİ BIRAKTI

Kayıtlı çiftçi sayılarıyla ilgili veride paylaşan TEPAV, 2018 aralık ayında çiftçi sayısının Türkiye genelinde 2017 aralık ayına göre 9 bin azaldığını açıkladı. 1 yılda 46 ilde çiftçi sayısının azaldığı tespit edilen çalışmada, çiftçi sayısının en fazla azaldığı ilin Antalya olduğu belirlendi. 1 yıl içinde kayıtlı 1558 Antalyalı çiftçi üretimi bıraktı. Antalya'yı Hatay, Aydın ve Samsun takip etti. Çiftçi sayısı düşen Antalya'da 1 yıl içinde kamu istihdamı ve yeni iş yeri açma sayılarının artışı ise üreticilerin farklı sektörlere geçiş yaptıkları şeklinde yorumlandı. Bir yıl içinde Antalya'da kamu çalışanı sayısı 2 bin 385 kişi arttı. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, tarım girdilerinin yüzde 130 arttığını bu nedenle çiftçinin üretim yapamaz hale geldiğini söyledi. Çiftçinin durumunun vahim olduğunu anlatan Alp, “Dolar yükselince ilaç, gübre gibi tarımın tüm etkenleri zamlanıyor. Gençlerimiz üretim yapamadığı için köyden kente asgari ücretle çalışmak için göç ediyor. Arazide serası boş ama kendisi göç etmiş. Evlenemiyorlar. Çiftçinin yüzde 10'u işi bıraktı" dedi. Nazif Alp, devlet desteklerinin bir nebze olsun faydalı olduğunu, kredilerin çiftçiye can suyu verdiğini de ifade etti.



