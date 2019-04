Antalya’dan yurtdışına 39.90 Euro'ya uçakla seyahat imkanı

DÜZENLENEN kampanya kapsamında Corendon Airlines’ın Antalya’dan Almanya, Polonya ve Rusya’ya gerçekleştirdiği tüm uçuşlarda biletler 39.90 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Havayolu firmasının Nisan 2019 - Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’dan gerçekleştireceği uçuşlar şu şekilde:

Antalya - Almanya: Dresden: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi, Düsseldorf: Her gün, Erfurt: Pazartesi, Perşembe, Friedrichshafen: Çarşamba, Pazar, Karlsruhe/Baden: Salı, Cumartesi, Köln-Bonn: Her gün, Leipzig: Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Hannover: Her gün, Hamburg: Salı, Perşembe, Cumartesi, Memmingen: Pazartesi, Cuma, Nürnberg: Her gün, Paderborn: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Stuttgart: Çarşamba, Pazar, Berlin/Tegel: Salı, Perşembe, Pazar

Antalya - Polonya: Katoviçe: Çarşamba, Cumartesi, Poznan: Çarşamba, Varşova: Çarşamba, Cumartesi

Antalya - Rusya: Yekaterinburg: Her gün

Alanya (Gazipaşa) - Almanya: Köln: Çarşamba, Cuma, Frankfurt: Çarşamba, Cuma, Münih: Çarşamba, Cuma, Leipzig: Çarşamba, Cuma