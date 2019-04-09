Antalya’dan yurtdışına 39.90 Euro'ya uçakla seyahat imkanı

Corendon Airlines, Antalya’dan yurtdışına gerçekleştireceği tüm direkt uçuşların biletlerini 39.90 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Antalya’dan yurtdışına 39.90 Euro'ya uçakla seyahat imkanı
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DÜZENLENEN kampanya kapsamında Corendon Airlines’ın Antalya’dan Almanya, Polonya ve Rusya’ya gerçekleştirdiği tüm uçuşlarda biletler 39.90 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Havayolu firmasının Nisan 2019 - Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’dan gerçekleştireceği uçuşlar şu şekilde: 
Antalya - Almanya: Dresden: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi, Düsseldorf: Her gün, Erfurt: Pazartesi, Perşembe, Friedrichshafen: Çarşamba, Pazar, Karlsruhe/Baden: Salı, Cumartesi, Köln-Bonn: Her gün, Leipzig: Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Hannover: Her gün, Hamburg: Salı, Perşembe, Cumartesi, Memmingen: Pazartesi, Cuma, Nürnberg: Her gün, Paderborn: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Stuttgart: Çarşamba, Pazar, Berlin/Tegel: Salı, Perşembe, Pazar 
Antalya - Polonya: Katoviçe: Çarşamba, Cumartesi, Poznan: Çarşamba, Varşova: Çarşamba, Cumartesi 
Antalya - Rusya: Yekaterinburg: Her gün 
Alanya (Gazipaşa) - Almanya: Köln: Çarşamba, Cuma, Frankfurt: Çarşamba, Cuma, Münih: Çarşamba, Cuma, Leipzig: Çarşamba, Cuma 

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