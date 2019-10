Antalya'dan deprem uyarısı

MMO Antalya Şube Başkanvekili Doç. Dr. İbrahim Atmaca, Türkiye'de son günlerin birinci gündem maddesinin deprem olduğunu belirtti. İstanbul'da yaşanan depremin, doğal afetlere karşı alınan önlemleri bir kez daha gözden geçirmemiz gerektiği gerçeğini ortaya çıkardığını belirten Doç. Dr. Atmaca, "Büyük bir kısmı 2. derece deprem bölgesinde bulunan Antalya, özellikle Akdeniz açıklarında oluşan depremlerden sıklıkla etkilenmekte. Yapının statiğinde olduğu gibi, mekanik tesisatın kurulmasında da bir takım önlemler alınması gerekliliğini gözler önüne sermektedir" dedi.

Depremlerde yaşanan kayıpların büyük bir oranının deprem sonrası bina ve tesisatta oluşan hasar ve yangınlardan meydana geldiğini aktaran Doç. Dr. Atmaca, “Deprem sırasında bina tesisatının zarar görmemesi için gerekli önlemlerin önceden alınmasının yanı sıra bina yangın koruma sistemi, duman tahliye fanları gibi tesisat donanımlarının deprem sonrası çalışır vaziyette kalması can güvenliği açısından önemlidir" diye konuştu.

Doç. Dr. İbrahim Atmaca, özellikle otel ve alışveriş merkezleri gibi endüstriyel ve ticari binaların yoğun mekanik tesisat kapsamı ile dikkat çektiğini belirterek, "Çatılarda bulunan soğutma kulesi, paket klima cihazları, soğutma grupları, klima santralleri ve fanlar gibi mekanik tesisat elemanlarının kaidelerine uygun bağlanmış olması ve bağlantılarda sismik önlemlerin alınmış olması muhakkak gereklidir. Sadece bu ana donanımların değil bu donanımlara bağlanacak boru ve kanal gibi hatlarda da sismik önlemler alınmalıdır. Yine bina mekanik odalarında bulunan ve sıcak veya soğuk akışkanın depolandığı tankların döşemeye bağlantılarında yeterli dayanımda bağlantı parçaları kullanılmalı. Gerekli hallerde bu tanklar halat veya kuşaklar ile bağlanarak da önlemler alınmalıdır" diye konuştu. Deprem sonrası ana taşıyıcılarda yıkım oluşmasa da tavana bağlı tesisat elemanlarının hasarı sonrasında can güvenliğinin etkilenebildiğinin altını çizen Doç. Dr. İbrahim Atmaca, “Bu nedenle asma tavanlar içerisinde bulunan klima ve havalandırma cihazları ile bunların borulamalarında sismik önlemlerin muhakkak alınmış olması, askı çubukları veya çelik profiller ile doğrudan tavana montajda oluşacak sismik yüklerinde dikkate alınması şarttır. Bütün bu sebepleri ile mekanik tesisat bileşenlerinin yoğun olarak kullanıldığı endüstriyel ve ticari binalardaki tesisat eleman ve donanımlarının bu bakış açısıyla tekrar kontrol edilmesi deprem sırası veya sonrasında can güvenliği açısından önem arz edecektir" dedi.

'DEPREM ANINDA DOĞALGAZ BAĞLANTISI KESİLMELİ'

Doç. Dr. Atmaca, doğalgaz tesisatının deprem sırasında veya hemen sonrasında bina gaz bağlantısının kesilmesinin büyük önem taşıdığının altığını çizdi. Doğalgaz ile çalışan cihazın bulunduğu iç mekânlarda zorunlu tutulan menfezlerin açık olmasının da önemine işaret eden Atmaca, gaz kaçak detektörleri kullanılmasına işaret etti.

'KOMBİLER DEPREM SONRASI KONTROL ETTİRİLMELİ'

Kombi ve su ısıtıcısının duvara veya yere sallanmayacak şekilde monte edilmesine de dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. İbrahim Atmaca, "Herhangi bir büyük deprem sonrası kombilerin mutlaka servisine kontrol ettirilmesi, doğalgaz yakıcı cihazlar, su ısıtıcılar, duman bacaları, havalandırma menfezlerinin kontrol ettirilmesi de can güvenliği açısından önemlidir" diye konuştu.