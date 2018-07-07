Antalya’dan 16 milletvekili TBMM'de yemin edecek

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni Bakanlar Kurulu'nun Pazartesi günü saat 21.30'da açıklanacağını duyurdu. Elitaş, "Kabinede dışarıdan gelecek bakanlar ağırlıklı olacak" dedi. Elitaş ayrıca, "Kanaatime göre bir veya iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde" ifadelerini kullandı. Öte yandan, 27. Dönem Parlamentosu’nun, milletvekillerinin ant içme töreni için bugün saat 14.00'te toplanacağı bildirildi. Ant içme törenini TBMM Başkanı İsmail Kahraman yönetecek. TBMM Genel Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanması kuralı uyarınca bugün saat 14.00'te TBMM Geçici Başkanı, İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanacak.

ERDOĞAN LOCADAN İZLEYECEK

Durmuş Yılmaz, milletvekili ant içme töreninden önce, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan görevi devralacak. Başkanlık mührünü de alacak olan Yılmaz, daha sonra TBMM Geçici Başkanı olarak Genel Kurulu yönetecek. TBMM Geçici Başkanvekili olarak Ak Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü görev yapacak. Köylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis'e gelişinde törenle karşılayacak ve uğurlayacak. Ant içme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

ANTALYA’DAN 16 VEKİL KATILIYOR

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, Antalya’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu dönem 16 milletvekili görev yapacak. 24 Haziran seçimlerinde Antalya'dan Ak Parti 6, CHP 5, İyi Parti 3, MHP ve HDP 1'er olmak 16 milletvekili meclise gönderdi. Meclis’te Ak Parti'den Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kemal Çelik, CHP'den Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı, İyi Parti'den Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal, MHP'den Abdurrahman Başkan, HDP'den ise Kemal Bülbül Antalya’yı temsil edecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 20:01