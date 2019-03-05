Antalya’daki mermer ocağına tepki: 23 bitki türü yok olacak

SELÇUK Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran, mermer ocağı yapılması planlanan bölgede Türkiye'nin hiçbir yerinde gözlenemeyen çok özel bir iklimin etkili olduğunu söyledi. Duran, “Bu alanın tam ortasına bulunan Güzelsu rasat istasyonunun 29 yıllık ölçümlerine göre yıllık yağış miktarı 1865 mm'dir. Rize'den sonra Türkiye'nin en fazla yağış alan ikinci bölgesidir.” dedi.

DOĞAL POPULASYONLARI ZARAR GÖRMEKTEDİR

Bölge için uyarılarda bulunan Duran sözlerini şöyle sürdürdü “Ekonomik yönden çok değerli olan ve soğanları ihraç edilen kardelen (Galanthus elwesii) bitkisinin populasyonlarının bu alanda kalker taşlı alanlarda, kahverengi topraklı yerlerde lokal olarak yetişen parçalı popülasyonları bulunmaktadır. Bu bitki bölgedeki Geyran ve Salamut yaylalarında iyi gelişme göstermektedir. Yöre halkı tarafından kardelen bitkisinin soğanları çıkarılmakta ve doğal populasyonları zarar görmektedir. Yıllar geçtikçe bitkinin yaşam alanları daralmakta ve geleceği tehdit altına girmektedir. Ana müşkürüm (Muscari anatolicum) soğanı Güzelsu çevresi ile Salamut yaylası civarında yayılış gösteren süs bitkisi özelliğinde gösterişli bir türdür. Bu tür 1994 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır.”

EKOSİSTEMİN ÇÖKÜŞÜNÜ TETİKLEYECEK

“Bu beş köyün çevresinde mermer işletmelerine izin verilmesi durumunda, hassas türlerin geri dönüşümsüz biçimde yok olacağı ve bu ekosistemin çöküşünü tetikleyeceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu köylerin çevresindeki alanlarda mermer ocaklarının açılmasının uygun olmayacağı, çok özel floristik ve ekolojik özelliklere sahip olan bölgenin bir koruma statüsüne dahil edilerek korunmasının gerekli ve öncelikli olduğu anlaşılmaktadır. ‘Çukurköy Nohutu' olarak kaydedilen endemik bir nohut türü vardır. Koruma altında olup, etrafı çevrilmiştir. Mermer ocaklarının yapılması bölgede bulunan diğer endemik türler ile birlikte bu nohudun yok olması anlamına gelir. Kabul edilemez. Sedir ormanlarımız üzerinde gezen yaban hayvanlarının evleri yok edilemez. Tüm bu nedenlerden dolayı mermer ocaklarını protesto ediyor, iptalini istiyoruz.”

UZUN SÜRE ÇED TOPLANTISI YAPILAMAMIŞTI

Maden ocağı için yapılacak olan ÇED toplantısı çevreciler ile Güzelsu, Pınarbaşı, Taşlıcalı, Çaltılıçukur ve Çukurköy'den gelen yaklaşık iki yüz köylünün protestosu nedeniyle uzun süre yapılamamıştı. Ardından, mermer ocağı açmak isteyen madencilik şirketinin, toplantı yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterdiği iddia edilmişti.