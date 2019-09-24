Antalya'da 'Yılbaşı' alarmı

ATSO'NUN eylül ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Süleyman Özer başkanlığında, ATSO Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. ATSO Başkanı Davut Çetin, ülke ve kent ekonomisi ve gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KÜRESEL İKLİM GREVİ

Küresel İklim Grevi Haftası nedeniyle dünyanın her yerinde çocuklar ve gençlerin meydanlarda iklim değişikliğiyle mücadeleye destek verdiğini belirten Çetin, 16 yaşındaki Greta Thunberg'in başlattığı cuma eylemlerinin dünyaya yayıldığını, iklim konusunun BM Genel Kurulu gündemine alındığını söyledi. Kaleiçi Evi'nde ve Antalya Kültür Sanat'ta açılan sergilerle, belgesel film ve sinema programlarının da çevre temalı olduğunu kaydeden Çetin, önümüzdeki aylarda da iklim değişikliğinin ekonomiye ve sektörlere etkisi üzerinde duracaklarını açıkladı.

ORTAK ETKİNLİKLER

ATSO'nun kent merkezindeki yenilikleri, Kepez ve Muratpaşa belediyelerinin festivalleri gibi etkinlikleri hatırlatan Davut Çetin, bu tür etkinliklerin ortak bir programla mümkün olduğu kadar devamlı hale gelmesi, özellikle milli ve dini bayramlarda ve yılbaşında da olması gerektiğini söyledi.

YILBAŞI İÇİN KOORDİNASYON GRUBU ÖNERDİ

Yılbaşına 3 ay kaldığına dikkat çeken Çetin, “Bu yıl da Aralık ayında yılbaşı ışıklandırmasını konuşmaya başlamayalım, şimdiden bir koordinasyon gurubu kurulsun ve hazırlık yapsın. Sayın valimiz turizmi geliştirmek için bu konularda destek olmaktadır. Fakat elbette ki, asıl iş belediyelerimizindir" dedi.

YILLIK ETKİNLİK PROGRAMI ÖNERİSİ

Antalya'nın yıllık etkinlik programlarının önceden belirlenip birkaç dilde yayımlanması önerisinde de bulunan Davut Çetin, Antalya'nın 2020 etkinlik programının en azından tarihler ve genel hatlarıyla şimdiden belli olması gerektiğini söyledi. Çetin, “Bunu hem kendi vatandaşımız hem de Antalya'ya gelen yabancılar için yapmalıyız. Hatta acentalarla işbirliği yaparsak turizme de katkısı yüksek olur" dedi.

TANITIM İÇİN GÜÇLÜ BİR WEB SAYFASI

Bakırcılık gibi geleneksel el sanatlarını yaşatıldığı Sobacılar, Demirciler gibi çarşıların varlığından yerli ve yabancı turistin haberdar olmadığına işaret eden Çetin, günümüzde bu tür yerleri tanıtma ve duyurmanın en önemli aracının internet olduğunu kaydetti. Çetin, “Halen Antalya'nın kapsamlı, güçlü, sürekli güncellenen, kurum ve kuruluşların içerik aktardığı bir web sayfası yoktur. Bunun için bakanlık, valilik, belediyeler hep birlikte çalışmalıyız. Antalya Tanıtım A.Ş. gibi bir kuruma görev verilmelidir. Bunun bütçesi ve kadrosu oluşturulmalıdır ve bu web sayfası hızla hayata geçmelidir" dedi.

DİJİTAL HAFIZA

ATSO'nun Antalya Dijital Hafıza Haritası projesi kapsamında kentin tarihi ve turistik yerleri ve hikayelerin dijital ortama aktarıldığını dile getiren Çetin, “Mobil aplikasyonunu yapıyoruz. Bunun içinde Demirciler Çarşısı, Yivli Minare, Atatürk Evi, Zeytinpark, camilerimiz, plajlarımız, kadınlar plajı gibi 263 yerle ilgili bilgiler yer alacak. Bu projeyle Antalyalı olduğu halde Antalya'yı tanımayana ve turistlere Antalya'nın tarihi değerlerini anlatmış olacağız" diye konuştu.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜŞÜ

Ekonomide son günlerde bazı verilerde iyileşme görüldüğünü de anlatan Çetin, “Kredi faizlerinde düşüş ekonomiye yansımaya başlamıştır. Ağustos ayında konut satışında canlanma başlamıştır. Eylülde otomotiv satışında kıpırdanma olmuştur. Olumlu verilere rağmen tüketici güveninde tekrar azalma ortaya çıktı. Ağustosta döviz düştüğünde tüketici güveninde iyileşme olmuştu, eylülde döviz arttı, tüketici güveni yeniden düştü. Hatta 55 gibi dip bir noktaya düştü" dedi.

İŞSİZLİĞE KARŞI YENİ ÇÖZÜMLER

İşsizlik sorununa da dikkat çeken Çetin, tarım, imalat sanayi, inşaat, ticaret, ulaştırma sektörlerinde geçen yıla göre istihdamın düştüğünü, sadece otel ve restoran sektöründe, eğitimde, kamuda bir miktar artış olduğunu kaydetti. İşsizliğin artık 'Millet iş beğenmiyor' meselesini aştığını belirten Çetin, “Bu konuda kamuda ve özel sektörde kısmi zamanlı çalışmanın artırılması gibi yeni çözümler bulunmalıdır. Antalya'da Kepez Belediyesi işsiz gençleri firmalarla buluşturma konusunda önemli bir proje yürütmektedir. Odamıza işbirliği teklifi yapılmıştır. Bu projede yer alarak elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

ANTALYA TÜRKİYE'DEN DAHA İYİ

Ekonomik verilere göre Antalya'nın yine Türkiye genelinden daha iyi durumda olduğunu söyleyen Çetin, “Turizmde eylül ayını 13 milyon yabancı turist sayısı geçerek tamamlıyoruz. Turizm dışındaki Antalya verilerine de baktığımızda istihdamda, vergide, yatırımda Türkiye ortalamasının üzerine çıktığımızı görüyoruz. Sigortalı çalışan sayısı Türkiye genelinde yüzde 1.9 oranında düşerken, Antalya'da yüzde 5.3 oranında yükselmiştir. Büyük iller arasında sigortalı istihdam yalnızca Antalya'da artmıştır. Ülkemiz genelinde bir yılda kayıtlı istihdam yaklaşık 300 bin azalmıştır. Antalya istihdamı ise ocak-haziran arasında 168 bin artmıştır. Bu dönemde Türkiye'de kayıtlı istihdama en yüksek katkıyı yapan il, Antalya'dır. Elbette ki, Türkiye genelinden iyi olmak, çok iyi olmak anlamına gelmemektedir. Ayrıca sektöre, bölgeye ve işletmeye göre durum değişebilmektedir" diye konuştu.