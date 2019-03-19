Antalya’da yem bitkileri üretiminde artış

SON yıllarda Antalya’da yonca, mısır ve tritikale yetiştiriciliğinde alan ve üretiminde artış sağlandığına işaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, 2004'de 262 ton tritikale üretilirken, 2018 yılında tritikale üretimin bin 43 tona yükseldiğini söyledi.

“Tritikale üretiminde artış oranı; yüzde 398”

2004 yılında üretilen 19 bin 127 ton yonca yeşil otunun, 2017 yılında 29.282 ton, 2018 yılında ise 42 bin 206 tona yükseldiğini bildiren Özen, “2004 yılında 136 bin 740 ton silajlık mısır üretilirken, 2017 yılında 206 bin 220 ton, 2018 yılında ise 225 bin 895 ton silajlık mısır yetiştirilmiştir. 2004 yılından bugüne Tritikale üretiminde artış oranı yüzde 398 artışla bin 043 ton olmuştur. Yonca yeşil otu yetiştiriciliği ise yüzde 221 artışla 19 bin 127 tondan 42 bin 206 tona yükselmiştir. Silajlık mısır üretiminde ise 2004 yılında 136 bin 740 ton üretim gerçekleşmişken 2018 yılında yüzde 165 artışla 225 bin 895 ton silajlık mısır üretimine çıkılmıştır” şeklinde konuştu.

Aksu, Döşemealtı, Korkuteli, Manavgat, Elmalı, Serik, ilçelerinde yem bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştığını vurgulayan Özen, hayvanların beslenmesinde protein kaynağı olarak yonca üretimine, enerji kaynağı olarak ise silajlık mısır ve tiritikale üretimine önem verdiklerini belirtti.

“Yem bitkileri üretiminde sevindirici net artışlar gözlemlemekteyiz”

Özen, “Karlı bir hayvancılığın en önemli koşulu kendi kaba yemini yetiştiren işletmeler meydana getirmektir. İl Müdürlüğü olarak her hafta her ilçede birçok eğitimler düzenliyoruz. Antalya’da yıllara sari olarak yem bitkileri üretiminde sevindirici net artışlar gözlemlemekteyiz. Özellikle yem bitkileri yetiştiriciliği hayvancılık yapan işletmelerimize ısrarla tavsiye ediyoruz ve Bakanlığımızın destekleme politikaları kapsamında yem bitkileri üretimini destekliyoruz” dedi.