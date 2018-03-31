Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Artık sevgilinizin WhatsApp'ta kimle konuştuğunu görebileceksiniz
Artık sevgilinizin WhatsApp'ta kimle konuştuğunu...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 31 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'un başı yine dertte! Şirket içi yazışmalar ortaya döküldü
Facebook'un başı yine dertte!
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun yaşam tüyosu
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun...

Antalya’da ulaşıma 116 yeni otobüs

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda toplu ulaşım sistemine 116 yeni otobüs ekliyor. Yeni eklenen otobüslerle beraber 662 araç Antalya'da toplu taşımayı sağlayacak

Antalya’da ulaşıma 116 yeni otobüs

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda toplu ulaşım sistemine 116 yeni otobüs ekliyor. Yeni eklenen otobüslerle beraber 662 araç Antalya'da toplu taşımayı sağlayacak

31 Mart 2018 Cumartesi 13:32
Antalya’da ulaşıma 116 yeni otobüs
banner404

ANTALYA'DA kamu ve özel sektör işbirliğiyle verilen toplu taşıma hizmeti 1 Nisan’dan itibaren devreye girecek yeni otobüslerle daha kapsamlı devam edecek. Gelişen kent dokusu ve artan nüfusla birlikte daha konforlu toplu taşıma hizmeti verebilmek amacıyla 1 Nisan Pazar günü Antalya Büyükşehir Belediyesi 75 adet 12 metrelik, 41 adet 8.5 metrelik olmak üzere toplam 116 yeni aracı toplu ulaşım sistemine dahil ediyor. Ulaşım çağrı merkezine gelen istek ve talepler doğrultusunda sefere konulan yeni otobüslerle Antalya’da toplu ulaşım toplam 662 araçla sağlanacak. Artan otobüs sayısıyla beraber seferler sıklaşırken, vatandaşların duraklarda bekleme süresi azalacak. Kırsal bölgelerde ise ulaşım hizmeti verilmeyen nokta kalmayacak. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılının Şubat ayında tek tip otobüse dönüşümün sağlanması üzerine Antalya’da 471 özel sektör ve 80 adet belediye otobüsü olmak üzere 551 araçla toplu taşıma hizmeti gerçekleştiriliyordu. 

Vatandaş istedi belediye yaptı 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya Atalay, vatandaşların ulaşım çağrı merkezine yaptıkları öneri, talep ve istekleri dikkate alarak, yeni otobüslerin sisteme dahil edildiğini söyledi. Yeni otobüslerin toplu ulaşım esnafında mağduriyete neden olmayacağını vurgulayan Atalay, "Büyükşehir belediyesi olarak toplu taşıma esnafının varlığını sürdürebilmesi için gelir gider dengesi sağlanmıştır. Bu anlamda toplu taşıma esnafının aylık 7 bin 800 km yapmasına karşın sabit 32 bin lira kazanç sağlaması meclis kararıyla güvence altına alınmıştır. Böylece koyulacak yeni sefer ve hatlar vatandaş ulaşımını rahatlatırken, esnafın kazanç sisteminde herhangi bir değişime neden olmayacaktır" dedi. 
Hülya Atalay, vatandaşların toplu ulaşımla ilgili her türlü şikayet, talep ve önerilerini 606 07 07 numaralı ulaşım çağrı merkezine bildirebileceklerini hatırlattı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaBüyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretim görevlisine şok dava! 7 yıl hapsi isteniyor
Öğretim görevlisine şok dava! 7 yıl hapsi isteniyor
Fabrika yangını!
Fabrika yangını!
Kocasını uyurken tüfekle başından vurdu! İşte istenen ceza…
Kocasını uyurken tüfekle başından vurdu! İşte istenen ceza…

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim