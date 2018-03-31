Antalya’da ulaşıma 116 yeni otobüs

ANTALYA'DA kamu ve özel sektör işbirliğiyle verilen toplu taşıma hizmeti 1 Nisan’dan itibaren devreye girecek yeni otobüslerle daha kapsamlı devam edecek. Gelişen kent dokusu ve artan nüfusla birlikte daha konforlu toplu taşıma hizmeti verebilmek amacıyla 1 Nisan Pazar günü Antalya Büyükşehir Belediyesi 75 adet 12 metrelik, 41 adet 8.5 metrelik olmak üzere toplam 116 yeni aracı toplu ulaşım sistemine dahil ediyor. Ulaşım çağrı merkezine gelen istek ve talepler doğrultusunda sefere konulan yeni otobüslerle Antalya’da toplu ulaşım toplam 662 araçla sağlanacak. Artan otobüs sayısıyla beraber seferler sıklaşırken, vatandaşların duraklarda bekleme süresi azalacak. Kırsal bölgelerde ise ulaşım hizmeti verilmeyen nokta kalmayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılının Şubat ayında tek tip otobüse dönüşümün sağlanması üzerine Antalya’da 471 özel sektör ve 80 adet belediye otobüsü olmak üzere 551 araçla toplu taşıma hizmeti gerçekleştiriliyordu.

Vatandaş istedi belediye yaptı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya Atalay, vatandaşların ulaşım çağrı merkezine yaptıkları öneri, talep ve istekleri dikkate alarak, yeni otobüslerin sisteme dahil edildiğini söyledi. Yeni otobüslerin toplu ulaşım esnafında mağduriyete neden olmayacağını vurgulayan Atalay, "Büyükşehir belediyesi olarak toplu taşıma esnafının varlığını sürdürebilmesi için gelir gider dengesi sağlanmıştır. Bu anlamda toplu taşıma esnafının aylık 7 bin 800 km yapmasına karşın sabit 32 bin lira kazanç sağlaması meclis kararıyla güvence altına alınmıştır. Böylece koyulacak yeni sefer ve hatlar vatandaş ulaşımını rahatlatırken, esnafın kazanç sisteminde herhangi bir değişime neden olmayacaktır" dedi.

Hülya Atalay, vatandaşların toplu ulaşımla ilgili her türlü şikayet, talep ve önerilerini 606 07 07 numaralı ulaşım çağrı merkezine bildirebileceklerini hatırlattı.