Antalya’da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”

EMNİYET Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 8" Antalya’da da Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık Şubelerine bağlı bin 468 polis, 1 helikopter, 1 dedektör polis köpeği ile gerçekleştirildi.

4 bin 665 kişi sorgulandı

Antalya giriş/çıkışları ile şehir merkezinde önceden tespit edilen 35 noktada ve 206 iş yerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 4 bin 665 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 27 kişi yakalandı. 7 kişi gözaltına alındı, 6 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. 247 araç kontrol edilirken, 22 araca 10 bin 479 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. 160 işyeri kontrol edildi, 10 işyerine cezai işlem uygulandı.

Uygulamada, 0,60 gram eroin, 17 adet sahte belge ele geçirildi.